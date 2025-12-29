高まった年間4戦の価値　井上尚弥が「1回しか戦ってない」クロフォードより評価急騰「議論にならない。明らかにイノウエだ」

ピカソを圧倒して勝利した井上。そんな日本人ファイターへの評価は、“偉才”クロフォードをも上回るというものも目立っている(C)Getty Images

井上尚弥（大橋）がレベルの高さを見せつけたサウジ決戦は、かねてから注目を集めてきたパウンド・フォー・パウンド（PFP）を巡る議論を白熱させている。

“怪物”は負けなかった。現地時間12月27日にサウジアラビア・リヤドで行われたスーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、統一王者の井上は、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に3-0の判定勝利。これで前人未到となる世界戦27連勝となった。

試合内容は終始、“モンスター”のペースで進んだ。ピカソは防御を固めながら時折、反撃に転じようとしたが、井上はまともにダメージを受けず。中盤から終盤にかけては、相手との距離を詰めて足を止めて強打を見舞うなど、KOを狙った好戦的な戦いを見せた。最終的に判定決着となったものの、勝者がどちらなのかは火を見るよりも明らかだった。

ただ、試合後に中継を担った『Lemino』のインタビューに応じた井上は「攻略できなかったのは自分の弱さ」と吐露。さらに「ちょっと集中力に欠けるというか。まぁ自分自身は全く納得していない内容」と守勢に回っていたピカソを打ち崩しきれなかった己を断じた。

もっとも、これが井上にとって2025年の4戦目。トップファイターとしては異例の過密日程を消化したわけだが、いずれの試合も結果と内容の双方で負けていなかった。しかも4戦中2戦でKO勝利を飾った破壊力は、彼の図抜けた才覚を物語ると言えよう。

ゆえにPFP議論においても井上が「1位にふさわしい」とする意見は尽きない。米ボクシング専門サイト『Boxing Scene』は公式Xで「ピカソに対する判定勝利の後、ナオヤ・イノウエはパウンド・フォー・パウンドリストでどこにランクさせるべきか」とファンに“モンスター”の価値を問いかけた。