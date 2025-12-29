生田斗真似のイケメン男性が、結婚をせがまれてきた彼女に「結婚したいと思えない理由」を率直に伝え、恋人関係にピリオドを打った。

【映像】結婚できない理由を明かす生田斗真似の彼氏（号泣する年上彼女も）

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

共同生活最終日、サヤカ（34歳／フィットネストレーナー）は、“お試し破局”をしていたダイシロウ（30歳／エステティシャン）を呼び出し、復縁を願い出た。初めにサヤカは「一緒に過ごす中で幸せな時間もあったけど、すれ違う時間も多かったりして、それが自分の中で寂しくて、友達の結婚ラッシュがあったり、結婚という形にすごく焦っていたり」とこれまでの交際を回想。「ダイシロウに答えを求めることが多くなってしまって、つまらないことで責めたり、大切にしなきゃいけない部分が見えていなかったりしていた」と反省を口にした。そんなサヤカが共同生活を通して気づいたのは、自分にとってダイシロウがいかに大きな存在かということ。最後は「これからもダイシロウと一緒に過ごしたい時間や瞬間がたくさんあるから、もう一度私と付き合ってほしいです。大好きです」とストレートに想いを伝えた。

サヤカの告白を聞き終えると、ダイシロウは頑張って伝えてくれたことに感謝。そして、共同生活で得た気づきを語った。「サヤカとデートしているときが一番楽しいんだなと思った」と前向きな言葉を口にしたダイシロウだったが、その後に「でもほかにも気づいたことがあって」と続けた。「一緒にいてすごく楽しいのに、なんで結婚したいって考えられないんだろうって思ったら、自分がきついときにサヤカに頼りたいって思えないのが理由なのかな」。結婚したいと思えない理由を素直に伝え、ダイシロウは「だから、サヤカとは復縁することはできない」と別れを告げた。

ダイシロウのことが大好きで、心から復縁を願ってきたサヤカ。しかし、その想いは届かった。サヤカの目には涙があふれ、号泣しそうになるのを必死にこらえる様子も。何度もうなずいた後、サヤカは「ありがとう」と感謝の言葉を口にし、ダイシロウとお別れのハグを交わした。