【ホロライブプロダクション ウエハース vol.4】 12月29日 発売 価格：171円 対象年齢：15才以上

バンダイは、「ホロライブプロダクション ウエハース vol.4」を12月29日に発売する。価格は171円。全国量販店の菓子売場等で販売される。

本商品は、「ホロライブプロダクション」所属メンバーのカード付きウエハース第4弾。バニラクリーム味のウエハース1枚と、全31種の中から1枚カードが入っている。

第4弾では、前弾・後弾で「ホロライブプロダクション」のメンバーが集合。前弾には31名がラインナップされる。カード裏面にはこの商品だけで見ることができる各メンバーの手書きコメントがプリント。全種キラキラと高級感のあるメタリックプラカードとなっている。

【メタリックプラカード ラインナップ】

・ときのそら

・ロボ子さん

・アキ・ローゼンタール

・赤井はあと

・白上フブキ

・夏色まつり

・百鬼あやめ

・癒月ちょこ

・大空スバル

・AZKi

・大神ミオ

・さくらみこ

・猫又おかゆ

・戌神ころね

・星街すいせい

・アユンダ・リス

・ムーナ・ホシノヴァ

・アイラニ・イオフィフティーン

・クレイジー・オリー

・アーニャ・メルフィッサ

・パヴォリア・レイネ

・森カリオペ

・小鳥遊キアラ

・一伊那尓栖

・IRyS

・オーロ・クロニー

・ハコス・ベールズ

・音乃瀬奏

・一条莉々華

・儒烏風亭らでん

・轟はじめ

【「ホロライブプロダクション ウエハース vol.4」内容】

・メタリックプラカード1枚（全31種）

・バニラクリーム味ウエハース1枚

(C) COVER