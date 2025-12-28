ROOMIE 2025Ç¯10·î5Æü·ÇºÜ¤Îµ­»ö¤è¤êÅ¾ºÜ

¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ö¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Àö¼Ö¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£

¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë¡¢¥µ¥µ¥Ã¤È¼Ö¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£

º£²ó¤Ï¼«Âð¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¹â°µÀö¾ôµ¡¡×¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼

Karcher¡Ê¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼¡Ë ¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¹â°µÀö¾ôµ¡ OC 5 Handy Plus CB¡×

¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¹â°µÀö¾ôµ¡ OC 5 Handy Plus CB¡×¤Ï¡¢ACÅÅ¸»¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°¥¿¥¤¥×¤Î1Âæ¡£

¿åÆ»¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ð¥±¥Ä¤äµë¿å¥Û¡¼¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÍÑ¤Îµë¿å¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ä¡¢ÀöºÞ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÀìÍÑ¥«¥Ã¥×¤âÉÕÂ°¡£³°¤Ç¤â¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£

¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¤·¤Þ¤¦»þ¤Ë¾ì½ê¤ò¼è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ð¥±¥Ä¤ËÁ´¤Æ¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡¢

¼ýÇ¼»þ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¹¤°¤ËÁÝ½ü¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡È¹â°µ¡É¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¼ÂºÝ¤Ë¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢½½Ê¬¤ÊÀö¾ôÎÏ¡£¥¿¥¤¥ë¤Î¹Â¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿Å¥¤äÂÝ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Û¤É¥¹¥Ã¥­¥ê¿á¤­Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¿å¤Î½ÐÊý¤Ï5¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¥â¡¼¥É¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼¤é¤·¤¤°ÒÎÏ¤ÇÁÝ½ü¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¹­ÈÏ°Ï¤ò°ìµ¤¤ËÀö¤¨¤ë¡Ö³È»¶¡×¥â¡¼¥É¤â¡¢°Õ³°¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£

¥Ù¥é¥ó¥ÀÁÝ½ü¤âÀö¼Ö¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö½àÈ÷¤¬ÌÌÅÝ¡×¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¹ø¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖOC 5 HANDY PLUS CB¡×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ð¥±¥Ä¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£³°¤Þ¤ï¤ê¤Î¿å»Å»ö¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¼Ö¤ÏÀö¼Ö¾ì¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÀö¤¦ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀö¼Ö¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£µ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤é¡¢Àö¼Ö¤ÎÉÑÅÙ¤¬¤°¤ó¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼(Karcher) ¥³¡¼¥É¥ì¥¹¹â°µÀö¾ôµ¡ OC 5 Handy Plus CB
15,980±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¹â°µÀö¾ôµ¡

T-PROFESSIONAL ¡Ö¥³¡¼¥É¥ì¥¹¹â°µÀö¾ôµ¡¡×

T-PROFESSIONAL¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹¹â°µÀö¾ôµ¡¡£

¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ð¥±¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬Â¿¿ôÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£

¹â°µÀö¾ôµ¡¤ò»È¤¦»þ¤Ë¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤¬¡¢¿åÆ»¤ÈÅÅ¸»¤Î³ÎÊÝ¡£¤Ç¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÏËÜÂÎ¤¬¥Ð¥±¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£

Ìó12L¤Î¿å¤òËÜÂÎ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

ÅÅ¸»¤Ï¥¿¥¤¥×C¤Î½¼ÅÅ¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û´¶³Ð¤Çµ¤·Ú¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤ÏºÇÂçÌó60Ê¬¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

ºÇÂç¿å°µ2.5MPa¤ÇÀö¾ôÇ½ÎÏ¤âÈ´·²¡ª ¿åÎ®¤â5ÃÊ³¬¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£

²ÖÊ´¤ä²«º½¡¦º½¤è¤´¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤Î®¤»¤Þ¤¹¤è¡£

¿åÎ®¤ÎÄ´Àá¤Ï¥Î¥º¥ë¤ÎÀèÃ¼¤ò²ó¤¹¤À¤±¡£¥Î¥º¥ë¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤âGOOD¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£

T-PROFESSIONAL ¹â°µÀö¾ôµ¡ 1.0 ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥»¥Ã¥È
24,800±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¥³¥¹¥Ñ¡ý¤Ê¹â°µÀö¾ôµ¡

¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ ¡Ö¹â°µÀö¾ô ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¡×

ÄÂÂßÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È³°¤Î¿åÆ»¤¬¤Ê¤¤°Ù¡¢Í­ÎÁ¤ÎÀö¼Öµ¡¤ò»È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¡£

·Ú¤¯¥Ü¥Ç¥£¤Î±ø¤ì¤äÅ¥¤Ï¤Í¤ò¥­¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤­¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¡Ö¹â°µÀö¾ô¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤ò¤ª·Þ¤¨¡£

¤·¤Ð¤é¤¯ºß¸ËÀÚ¤ì¤ÇÆþ²ÙÂÔ¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥²¥Ã¥È¡£¿åÆ»¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¹â°µÀö¾ôµ¡¤Ç¤¹¡£

¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢¼°¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤ÎUSBType¡¾C¤Ç½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

Ìó2»þ´Ö¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤­¡¢Ï¢Â³15Ê¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£

µë¿åÊýË¡¤Ï2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£

1¤Ä¤Ï¡¢20­Ñ¤ÎÃ»¤¤¥Û¡¼¥¹¤È»ÔÈÎ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ëÊýË¡¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æµ¡Æ°ÎÏ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤ÏÌó5ÉÃ¡Á10ÉÃÄø¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÊªÂ­¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤Í¡£

2¤ÄÌÜ¤Ï¥Ð¥±¥Äµë¿åÊýË¡¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤·¤¿¡£

5m¤Î¥Û¡¼¥¹ÉÕ¤­¤Ê¤Î¤Ç²°³°¤ÎÁÝ½ü¤Ç¤â°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÉÕÂ°¤Î¸ÇÄêÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò¥Ð¥±¥Ä¤Î±ï¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¥Û¡¼¥¹¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£

ÀèÃ¼¤Î¥Î¥º¥ë¤Ï²ó¤¹¤À¤±¤Ç5¤Ä¤ÎÅÇ½Ð¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¹­ÈÏ°Ï¤ò¤¤¤Ã¤­¤ËÎ®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¼ê·Ú¤Ë±ø¤ì¤òÍî¤È¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£

Photo: ROOMIEÊÔ½¸Éô