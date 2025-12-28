Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤¦¤ÁÀö¼Ö¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹â°µÀö¾ôµ¡¡×3Áª
ROOMIE 2025Ç¯10·î5Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ö¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Àö¼Ö¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¥µ¥µ¥Ã¤È¼Ö¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¼«Âð¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¹â°µÀö¾ôµ¡¡×¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼
¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¹â°µÀö¾ôµ¡ OC 5 Handy Plus CB¡×¤Ï¡¢ACÅÅ¸»¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°¥¿¥¤¥×¤Î1Âæ¡£
¿åÆ»¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ð¥±¥Ä¤äµë¿å¥Û¡¼¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÍÑ¤Îµë¿å¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ä¡¢ÀöºÞ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÀìÍÑ¥«¥Ã¥×¤âÉÕÂ°¡£³°¤Ç¤â¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¤·¤Þ¤¦»þ¤Ë¾ì½ê¤ò¼è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ð¥±¥Ä¤ËÁ´¤Æ¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡¢
¼ýÇ¼»þ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¹¤°¤ËÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡È¹â°µ¡É¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢½½Ê¬¤ÊÀö¾ôÎÏ¡£¥¿¥¤¥ë¤Î¹Â¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿Å¥¤äÂÝ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Û¤É¥¹¥Ã¥¥ê¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¤Î½ÐÊý¤Ï5¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¥â¡¼¥É¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼¤é¤·¤¤°ÒÎÏ¤ÇÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ÈÏ°Ï¤ò°ìµ¤¤ËÀö¤¨¤ë¡Ö³È»¶¡×¥â¡¼¥É¤â¡¢°Õ³°¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ù¥é¥ó¥ÀÁÝ½ü¤âÀö¼Ö¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö½àÈ÷¤¬ÌÌÅÝ¡×¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¹ø¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖOC 5 HANDY PLUS CB¡×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ð¥±¥Ä¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£³°¤Þ¤ï¤ê¤Î¿å»Å»ö¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤ÏÀö¼Ö¾ì¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÀö¤¦ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀö¼Ö¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£µ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤é¡¢Àö¼Ö¤ÎÉÑÅÙ¤¬¤°¤ó¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¹â°µÀö¾ôµ¡
T-PROFESSIONAL¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹¹â°µÀö¾ôµ¡¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ð¥±¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬Â¿¿ôÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¹â°µÀö¾ôµ¡¤ò»È¤¦»þ¤Ë¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤¬¡¢¿åÆ»¤ÈÅÅ¸»¤Î³ÎÊÝ¡£¤Ç¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÏËÜÂÎ¤¬¥Ð¥±¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£
Ìó12L¤Î¿å¤òËÜÂÎ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¸»¤Ï¥¿¥¤¥×C¤Î½¼ÅÅ¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û´¶³Ð¤Çµ¤·Ú¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤ÏºÇÂçÌó60Ê¬¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¿å°µ2.5MPa¤ÇÀö¾ôÇ½ÎÏ¤âÈ´·²¡ª ¿åÎ®¤â5ÃÊ³¬¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¤ä²«º½¡¦º½¤è¤´¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤Î®¤»¤Þ¤¹¤è¡£
¿åÎ®¤ÎÄ´Àá¤Ï¥Î¥º¥ë¤ÎÀèÃ¼¤ò²ó¤¹¤À¤±¡£¥Î¥º¥ë¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤âGOOD¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¥³¥¹¥Ñ¡ý¤Ê¹â°µÀö¾ôµ¡
ÄÂÂßÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È³°¤Î¿åÆ»¤¬¤Ê¤¤°Ù¡¢ÍÎÁ¤ÎÀö¼Öµ¡¤ò»È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
·Ú¤¯¥Ü¥Ç¥£¤Î±ø¤ì¤äÅ¥¤Ï¤Í¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¡Ö¹â°µÀö¾ô¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤ò¤ª·Þ¤¨¡£
¤·¤Ð¤é¤¯ºß¸ËÀÚ¤ì¤ÇÆþ²ÙÂÔ¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥²¥Ã¥È¡£¿åÆ»¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¹â°µÀö¾ôµ¡¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢¼°¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤ÎUSBType¡¾C¤Ç½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ìó2»þ´Ö¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢Ï¢Â³15Ê¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
µë¿åÊýË¡¤Ï2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£
1¤Ä¤Ï¡¢20Ñ¤ÎÃ»¤¤¥Û¡¼¥¹¤È»ÔÈÎ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ëÊýË¡¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æµ¡Æ°ÎÏ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤ÏÌó5ÉÃ¡Á10ÉÃÄø¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤Í¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¥Ð¥±¥Äµë¿åÊýË¡¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤·¤¿¡£
5m¤Î¥Û¡¼¥¹ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç²°³°¤ÎÁÝ½ü¤Ç¤â°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÕÂ°¤Î¸ÇÄêÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò¥Ð¥±¥Ä¤Î±ï¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¥Û¡¼¥¹¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀèÃ¼¤Î¥Î¥º¥ë¤Ï²ó¤¹¤À¤±¤Ç5¤Ä¤ÎÅÇ½Ð¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ÈÏ°Ï¤ò¤¤¤Ã¤¤ËÎ®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¼ê·Ú¤Ë±ø¤ì¤òÍî¤È¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Photo: ROOMIEÊÔ½¸Éô