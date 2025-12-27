¶µ»Õ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ëÅð»£¡¦²èÁü¶¦Í»ö·ï ²£ÉÍ»Ô¤Î¸µ¾®³Ø¹»¶µ»Õ 8²óÌÜ¤ÎÂáÊá °¦ÃÎ¸©·Ù
¶µ»Õ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ëÅð»£¡¦²èÁü¶¦Í»ö·ï¤Ç¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¸µ¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤ÎÃË¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¾¯½÷¤Î¤ß¤À¤é¤Ê»Ñ¤ÎÆ°²è¤ä²èÁü¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¸µ¾®³Ø¹»¶µ»Õ¡¢¾®À¥Â¼»ËÌéÍÆµ¿¼Ô(37)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®À¥Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2024Ç¯¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤Î¤ß¤À¤é¤Ê»Ñ¤ÎÆ°²è¤ä²èÁü¤ò¡¢£Ó£Î£Ó¤Î¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¾®À¥Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®À¥Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾¯½÷¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê»Ñ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤»¡¢Æ°²è¤ÇÁ÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®À¥Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬8²óÌÜ¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤Î²¼Ãå¤òÅð»£¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤Ç7²óµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
