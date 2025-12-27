【攻殻機動隊 SAC_2045】SPINGLEのコラボスニーカー2種が登場！
スピングルカンパニーより、アニメシリーズ『攻殻機動隊 SAC_2045』とのコラボレーションスニーカー、SPINGLE「SP-SAC_2045-A」および「SP-SAC_2045-B」の2型が、2025年12月26日（金）より一部のSPINGLE専門店、シューズショップ、公式オンラインショップで順次発売される。
＞＞＞攻殻機動隊スニーカーをチェック！（写真8点）
『攻殻機動隊 SAC_2045』は、近未来のネットワーク社会を舞台にしたSFアクション。2045年、再び公安9課として集結した草薙素子たちが、人類の未来を脅かす新たな脅威に立ち向かう。
SPINGLEでは、2025年のテーマを「Circle」と掲げ、日本、つながりなどの概念に派生させ、プロダクトを発表してきた。2025年ウィンターコレクションでは、日本を代表するポップカルチャーより、全世界に配信され、熱狂的な海外ファンも多いアニメ作品『攻殻機動隊 SAC_2045』に注目し、コラボレーションをオファー。商品化にあたっては、作品の舞台である2045年や劇中のキーワード ”サスティナブル・ウォー” からインスパイアを得て、テーマを「サスティナブル・ウォーク」に設定。2045年のSPINGLEのスニーカーを仮想し、サスティナブル素材を使用してデザインしている。ニットのメランジなどのカラーリ
ング、コンバットブーツを彷彿とさせるフォルムは、主人公・草薙素子の劇中衣装をイメージしている。
ローカットタイプの「SP-SAC_2045-A」は、SPINGLE の人気ミッドカットモデル「SP-442」の2045年の姿と『攻殻機動隊 SAC_2045』の主人公・草薙素子の衣装を融合させたデザイン。アッパーは、裁断時に無駄が出にくいニット素材、アウトソールは、植
物繊維セルロースナノファイバー（CNF）を混合し、摩耗に強い自社製のアウトソール「RUBEAR（R） CNF」を使用している。また、SPINGLEが得意とする、熱と圧力を用いてアッパーとソールを圧着するバルカナイズ製法で製造している。
ミッドカットタイプの「SP-SAC_2045-B」は、『攻殻機動隊SAC_2045』劇中での着用シューズ「コンバットブーツ」をモチーフにアッパー裁断時に無駄が出にくいニット素材、再生ゴムを製品の約30％含むアウトソール「VIBRAM ECOSTEP RECYCLE」を使用し構成している。
＞＞＞攻殻機動隊スニーカーをチェック！（写真8点）
『攻殻機動隊 SAC_2045』は、近未来のネットワーク社会を舞台にしたSFアクション。2045年、再び公安9課として集結した草薙素子たちが、人類の未来を脅かす新たな脅威に立ち向かう。
ング、コンバットブーツを彷彿とさせるフォルムは、主人公・草薙素子の劇中衣装をイメージしている。
ローカットタイプの「SP-SAC_2045-A」は、SPINGLE の人気ミッドカットモデル「SP-442」の2045年の姿と『攻殻機動隊 SAC_2045』の主人公・草薙素子の衣装を融合させたデザイン。アッパーは、裁断時に無駄が出にくいニット素材、アウトソールは、植
物繊維セルロースナノファイバー（CNF）を混合し、摩耗に強い自社製のアウトソール「RUBEAR（R） CNF」を使用している。また、SPINGLEが得意とする、熱と圧力を用いてアッパーとソールを圧着するバルカナイズ製法で製造している。
ミッドカットタイプの「SP-SAC_2045-B」は、『攻殻機動隊SAC_2045』劇中での着用シューズ「コンバットブーツ」をモチーフにアッパー裁断時に無駄が出にくいニット素材、再生ゴムを製品の約30％含むアウトソール「VIBRAM ECOSTEP RECYCLE」を使用し構成している。