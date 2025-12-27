¡ÖÃÖ¤ÀÐ¥Þ¡¼¥¥ó¥°¡×¤Î¼ê¸ý¤Ç70·ï¡¢Èï³²Áí³Û1350Ëü±ß¡Ä¶õ¤ÁãÀìÌçÀàÅð¥°¥ë¡¼¥×ÈÈ¹Ô¤ÎÁ´ÍÆ
¡Ö¶õ¤²ÈÁÀ¤¤ÀìÌç¡×¤ÎÀàÅð¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÌçÈâ¤Ë¾®ÀÐ¤òÃÖ¤¯¡ÖÃÖ¤ÀÐ¥Þ¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¼ê¸ý¤ÇÎ±¼éÂð¤«¤É¤¦¤«¸«Äê¤á¡¢¶õ¤Áã¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢¶å½£¤Î5¸©¤Ç¶õ¤²È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢µ®¶âÂ°Îà¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·ÙÁÜºº3²Ý¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¤Ë½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦¤ÎÅèÃ«Ä¾¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤òÂáÊá¡¦ÄÉÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2·î¡¢ÅèÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ê28¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¤Î½»Âð¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤À¡£½»Ì±¤ÎÃËÀ¡Ê83¡Ë¤ÏÄ¹´ü´ÖÎ±¼é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ÙÊóÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë2¿Í¤¬Æ¨Áö¤¹¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¶èÆâ¤Ç¤Ï1·î°Ê¹ß¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔ¿³¤Ê¾®ÀÐ¤¬¸¼´ØÀè¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬60·ï°Ê¾å³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅèÃ«¤é¤Ï¡¢ÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤½»Âð¤Ê¤É¤òÁÀ¤¤¡¢ÌçÈâ¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿Ìó1¡Á3¥»¥ó¥Á¤Î¾®ÀÐ¤¬Ä¹»þ´Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔºß¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÅð¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤É¤ì¤âÈâ¤Î³«ÊÄ¤Ê¤É¤ÇÍî¤Á¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÖ¤ÀÐ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿70·ï¤Î¤¦¤Á60·ï¤¬ÃÖ¤ÀÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤âÍ¹ÊØÊª¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢Äí¤Ë»¨Áð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤òÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶õ¤²È¤Ð¤«¤êÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤«¡¢Èï³²¿½¹ð¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢½»¿Í¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤·¤ÆÄÌÊó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡×¡ÊÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡Èï³²Áí³Û¤Ï1350Ëü±ßÁêÅö¤Ë¾å¤ë¤¬¡¢¶õ¤²È¤Ë¤½¤ì¤À¤±¶âÌÜ¤ÎÊª¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¶Ã¤¤À¡£
¡Ö¤É¤³¤Ë²¿¤ò¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢Èï³²¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¡ØÅ¥ËÀ¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡¢Èï³²¿½¹ð¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¡£Èï³²ÉÊ¤Ï¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä»þ·×¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡£ÅèÃ«¤ÏÅð¤ó¤À¤â¤Î¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢´¹¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³ÆÃÏ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤éÅð¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÅðÉÊ¤òÇäµÑ¤·¤ÆÀ¸³èÈñ¤äÍ·¶½Èñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡ÃÖ¤ÀÐ¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤Ï¶õ¤ÁãÈÈ¤¬»È¤¦¤è¤¯¤¢¤ë¼ê¸ý¤À¤¬¡¢ËÉÈÈ°Õ¼±¤Î¹â¤¤½»Âð¤ÏÁÀ¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤Î¥é¥¤¥È¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤ÉËÉÈÈÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¡£