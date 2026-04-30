日本HPが3月に発売したキーボード一体型デスクトップPC「HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC」のレビューをお届けします。キーボード筐体にシステムを内蔵するユニークなPCキーボード型の筐体に、プロセッサとメモリー、ストレージ、デュアルスピーカーとデュアルマイクを搭載するデスクトップPC。本体サイズはW357.95mm×D118.5mm×H12.5mm（前）〜17.5mm（後）、重量はバッテリーなし・ケーブル着脱式モデルが約676g、バッテリー