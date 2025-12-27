BE:FIRST・SOTA、 MAZZEL・TAKUTO、伊藤沙莉、ガチャピン・ムックら、様々な顔ぶれとコラボダンスを繰り広げてきたHANAのNAOKO。このたび、あらたにLDHの人気グループのメンバーとのコラボダンス動画が公開された。

■「妹想いの中務にいさん」

公開されたのは、NAOKOとGENERATIONSのメンバー中務裕太による、HANA「NON STOP」のコラボダンス動画。NAOKOのアップから、紹介された中務が、いきなり全開でマッシブなパフォーマンスを披露。そこにNAOKOが加わり、実力者ふたりによる大迫力のバチバチでキレキレなダンスが展開される。

コメント欄には「身体能力高い2人のコラボ」「ふたりともキレッキレだ…」「NAOKOのダンスの圧倒的存在感に迫る、裕太の筋肉の圧倒的存在感」とふたりのパフォーマンスの迫力に圧倒された発言が続々。

なお「実兄感が否めない。妹想いの中務にいさん」「このコンビ継続希望」「中務さん再びNAOKOと！」などの声からもわかるように、両者は過去にもコラボ経験あり。今後の展開にも注目だ。