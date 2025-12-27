関越道「湯沢〜月夜野」通行止め続く 多重事故で、広域迂回ルートは

年末の交通量が増え始める時期に、関越道で事故が発生しました。

群馬県と新潟県の県境付近で車両多数が絡む多重事故と火災が起き、2025年12月27日正午現在も当該区間で通行止めが継続中です。

【画像】これは悲惨… 「多重事故」の現場、画像を見る！（7枚）

現場では警察による見分が続いており、解除の時期は「未定」。

NEXCO東日本新潟支社が発表した最新情報をもとに、事故の経緯とドライバーがとるべき回避方法を解説します。

2025年12月26日の夜、関越自動車道（E17）の群馬県と新潟県の県境エリアで大規模な多重事故が発生しました。

NEXCO東日本（新潟）の公式発表によると、通行止めが開始されたのは26日の20時12分からです。

当初は下り線の月夜野ICから水上IC間での規制でしたが、その後、20時35分には上り線の水上ICから月夜野ICも通行止めとなり、規制区間は「湯沢IC〜月夜野IC（上下線）」へと拡大。

現場周辺の監視カメラや公開された写真からは、トラックを含む複数の車両が激しく損傷し、黒煙と炎が上がっている様子が確認できます。車両が折り重なるように停車しており、事故の衝撃の大きさを物語っています。

NEXCO東日本新潟支社によると、12月27日11時30分の時点でも警察と消防による事故見分が行われている最中です。

この見分が終了次第、現場の施設確認と復旧作業に着手する予定ですが、路面やガードレールなどの道路施設にも大きな被害が出ている可能性があり、事態は長期化する見込み。

この事故による影響は甚大です。NEXCO東日本新潟支社は、通行止めの解除について「未定」としたうえで、「相当な時間を要する見込み」と発表しています。

事故発生直後から通行止め区間内には多くの車両が滞留することとなりました。これに対し、NEXCO東日本新潟支社は26日の夜から、動けなくなったドライバーや同乗者に向けて、軽食や飲料水、携帯トイレといった支援物資の配布を実施していました。

■群馬から新潟へ…関越道利用は控えて！ 推奨される「広域迂回ルート」

現在、NEXCO東日本新潟支社はドライバーに対し、「関越自動車道を利用した外出はお控えください」と強く呼びかけています。

しかし、物流やどうしても外せない用事などで、関東方面と新潟・北陸方面を行き来しなければならないケースも想定されます。

その場合、事故区間の周辺道路（国道17号など）は激しい渋滞が予想されるため、以下の「広域迂回ルート」の利用が強く推奨されています。

・上信越自動車道（E18）経由：藤岡JCTなどを経由して長野方面へ迂回するルート

・磐越自動車道（E49）経由：郡山JCTなどを経由して福島方面へ大きく迂回するルート

・北関東自動車道（E50）や東北自動車道（E4）の活用

広域迂回 上信越自動車道・磐越自動車道などへの広域迂回をお願いします（出典：NEXCO東日本新潟支社）

NEXCO東日本が公開した地図では、関越道を避け、上信越道や東北道・磐越道を使って大きく迂回する矢印が示されています。

また、迂回ルートとなる山間部でも降雪や路面凍結のおそれがあります。NEXCO東日本新潟支社は、やむを得ず利用する場合でも「冬用タイヤの装着」と「チェーンの携行」を必須として呼びかけています。

最新の道路交通情報は刻一刻と変化します。

出発前や休憩時には、道路交通情報サイト「ドラとら（ドライブトラフィック）」や、NEXCO東日本の各種公式X（旧Twitter）アカウントなどで、リアルタイムの情報を必ず確認するようにしてください。

一刻も早い復旧が待たれますが、まずは安全を最優先に、無理のない運行計画への変更が求められます。