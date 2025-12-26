日本人の動画が勝手に使われ、“琉球は中国の領土”などと実際には話していない字幕が入れられた状態で、中国のSNSにアップされるケースが相次いでいます。被害にあった女性は、戸惑いをあらわにしました。

■相次ぐ“無断使用” 何者かが勝手に字幕を足し改ざん

今、中国国内のSNSで相次ぐ日本人の動画の無断使用。

その1つが…女性が街中を歩くだけですが、そこには、『私は琉球出身の女性、もしも中国に住むことになったら…』という中国語の字幕が記載されていました。

「琉球」、つまり、沖縄の女性が中国での生活を考えているかのような内容です。さらに、先ほどと同じ女性がうつる別の動画には、『私は日本人じゃありません。中国へ行って暮らしたい』などと書かれていました。

しかし、この女性、現在、アーティストを目指している「わだりこ」さん。埼玉県出身の日本人で、自身の動画が中国で投稿されていることは知りませんでした。

動画が無断使用されたわだりこさん

「私、埼玉出身なので全然言ってること違うなって」

本物の投稿に「中国語」はなし。何者かが勝手に字幕を足して“改ざん”しているのです。

わだりこさん

「中国語が読めないので、何て書いてあるかわからなくて、すごく怖かった。なんでこんなにいいねされてるんだろうって。不安ですね、すごく」

投稿主はフォロワー8万人ほどのアカウント。場所は「日本」で、ひらがな交じりに「琉球の小学校教師」と自己紹介。100件を超える投稿には、日本人女性の動画が多数ありました。

アイドル・岸みゆさんの投稿が“無断使用”された動画には、『琉球が早く返還されてほしい』といった字幕が…こちらも改ざんです。

岸さんの所属事務所は。

岸さんの事務所

「テロップのような発言は全くしていないので、このように使用されていることに驚いている」

■政府「中国メディアの報道にコメントする必要はない」

沖縄県は日本政府が明治時代に設置。第二次世界大戦後、1972年に日本に返還されました。ただ、中国メディアは沖縄の日本帰属を疑問視する主張を繰り返しています。

こうした中、相次いでいる日本人の動画を無断使用して改ざんされた動画。日本政府は26日。

木原官房長官

「中国メディアの報道にコメントする必要はないと考えています。なぜならば、沖縄が我が国の領土であることはなんら疑いがない」

■「台湾には関わるな」と訴える狙いか…

一体なぜ、このような事態となっているのか。

柳沢高志記者（NNN中国総局長）

「ある中国政府の関係者は、『日本やアメリカが台湾を政治的なカードとして利用するなら、我々は琉球をカードとして利用する』と話していました。中国では、SNSへの投稿内容については政府がすべて把握・管理していますので、これだけ多くの投稿を政府が黙認していることは間違いないといえます」

「日本を揺さぶり、『日本が沖縄は自国の一部と主張するように、台湾は中国の一部なんだ。だから、台湾には関わるな』と訴える狙いがあるとみられます」

日本テレビは無断投稿をしているアカウントに取材を試みましたが、現時点で返答はありません。