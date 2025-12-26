この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【米国経済】GDP成長率＋4.3％予想を上回る！米国の景気はどうなっているのか！」と題した動画を公開。モハP氏が、一見好調に見える米国経済の裏に潜む複雑な実態を解説した。



動画でまず提示されたのは、2025年7-9月期のアメリカの実質GDP成長率が前期比年率で+4.3%となり、市場予想を大きく上回ったという事実である。これは2年ぶりの高水準であり、特に個人消費が経済を力強く牽引していることが示された。モハP氏によると、娯楽や医療などのサービス消費が大きく伸びているという。



しかし、モハP氏は、この数字だけを見て「アメリカ経済は絶好調」と判断するのは早計だと指摘する。その理由として、労働市場では失業率が緩やかに悪化しているという矛盾したデータを挙げる。「労働市場は悪くなってきていて失業率が悪化している」にもかかわらず、なぜGDPは成長しているのか。この疑問の答えとして、モハP氏は米国経済の「二極化」を挙げる。



モハP氏は、「高所得者の賃金は伸びていて消費もどんどん増えている」一方で、その恩恵を受けられない層では失業が増加していると分析。つまり、一部の好調な分野や層が経済全体の数字を押し上げているだけで、全体が等しく好景気というわけではないという構図だ。この二極化は、金融政策のかじ取りを非常に難しくしているとも語る。モハP氏は、数字の裏側にある構造を理解しなければ、経済の本当の姿は見えてこないと結論付け、一面的な情報に惑わされない視点の重要性を説いた。