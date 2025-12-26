【独自】東京・小平市で「児童扶養手当」の「誤支給」が発覚…！30代シングルマザーに振り込まれた「誤ったお金」の衝撃金額

東京都多摩地域北部に属する小平市。ここに暮らす一人のシングルマザーは、ある日突然、身に覚えのない借金およそ250万円を背負わされた。しかもその返済相手は、市民の生活を支えるはずの市役所だったーー。

ひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるための児童扶養手当を、小平市が約4年半にわたって「誤支給」していたことが、現代ビジネスの取材でわかった。市の担当者によると、誤支給の該当者は複数人おり、今後の対応については検討中だという。

「都心から一番近いプチ田舎」をキャッチフレーズに掲げ、子育て世帯に人気のある小平市で、いったい何が起きているのか。当事者に取材を行い、市民を巻き込んだトラブルの全貌に迫った。

市役所からかかってきた「一本の電話」

「市役所から電話があった日、つい私もテンパってしまって、子どもに『ママすごい借金を背負っちゃったから、今年はサンタさん来ないって。お金のないお家にはサンタさんは来れないんだよ』と言ってしまいました。

すぐに我に返って子どもには謝りましたが、この生活を続けながらどうやって借金を返していけばいいのか、不安になる毎日です」

そう語るのは、小平市在住の片岡さん（仮名・30代女性）だ。彼女は約10年前に精神疾患を患い、思うように会社で働けなくなり、「精神障害者保健福祉手帳」（等級3級）を取得。さまざまなハンデを抱えながらも、一児を育てるシングルマザーとして生活している。

そんな片岡さんのもとに、市役所から電話がかかってきたのは、12月初旬のこと。その突然の報告に、彼女は驚愕する。

「開口一番、担当者の方が申し訳なさそうに『実は児童扶養手当に不備がありまして、直接お会いして説明したい』と言ってきたんです。意味が分からなくて詳しい説明を求めると、『令和3年（2021年）に児童扶養手当が法改正してから、お支払いすべきでないお金を支払っていました。今年の11月に誤支給していたことが分かったんです』と伝えられました」（片岡さん、以下「」も）

児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される国の制度だ。子どもの人数と家庭の収入によって支給額が決まるが、今年度に全額支給される場合、1人目は月額46,690円で、2人目以降は11,030円が加算される。

「市役所との電話の後、動揺しながら自宅のタンスの中にあった通帳口座を広げました。過去4年半にわたる児童扶養手当の総額を計算すると、その金額はトータルで約250万円に達していました。『もしかして、これを全部返さないといけないのか…』と思うと気が滅入ってしまい、子どもにもついキツいことを言ってしまったんです」

約250万円を誤支給した「呆れた理由」

翌日、説明を受けるために市役所を訪ねたところ、エレベーターのすぐそばのパーテーションで仕切られた席に案内された。担当者2人は開口一番、「今回の件に関しては、大変申し訳ございませんでした」と謝罪すると同時に、「児童扶養手当の誤支給に関わるお詫び」と題した書面を渡してきた。

そこには、「小平市が支給する児童扶養手当に関しまして、事務処理の誤った認識により、本来、支給対象ではない手当を支払っていた事実が判明しました」と記述されている。さらに誤支給額に関しても、令和3年3月分から令和7年10月までの間に、その金額は248万円にのぼっていた。

「唖然としながらも、誤支給の経緯について尋ねると、『後任の担当者に、児童扶養手当に関して誤認したまま引き継いでいました。今回の更新のタイミングで、その誤認に気づいたんです』と言われました。また担当者の方によると、私のような誤支給の該当者は他にもいるそうで……。

担当者の方は低姿勢で、『こちらのミスで、片岡さんに落ち度は一切ありません』と謝ってきましたが、『ただ今回、（児童扶養手当を支払っては）ダメだったということが分かったので、その金額については、返還のご協力をしていただきたい』と言われました」

片岡さんは毎年8月に、来年度の児童扶養手当の受給審査に必要になる、自身の所得や家族構成などを記した「現況届け」を提出。その上で「決定通知書」が郵送され、児童扶養手当を受給していた。

記者が当時の通帳を確認すると、片岡さんが受給していた国や自治体からの社会手当の総額は、ひと月で10万円ほど。児童扶養手当のほかに、彼女は会社員として勤務する間に精神疾患を患ったため、厚生年金に加入している期間中に何らかの障害によって労働が制限された人を対象とした「障害厚生年金（3級）」も受給していた。

児童扶養手当が誤支給されていた期間中も、片岡さんは障害者雇用でパート勤務していたが、季節や気候変動によって幻聴が聞こえたり体調が悪くなる日も少なくなく、症状によっては月に1〜2回ほどしか働けない時もあったという。そのため社会手当のほかに、パート収入と元パートナーからの養育費を合わせても、ひと月の収入は平均17〜18万円ほどに満たなかった。

「市役所は法テラスすら紹介してくれなかった」

片岡さんは、「この収入だと毎月の家賃や電気光熱費、食費を賄うので精いっぱい。児童扶養手当に関しても、まさか誤支給されているとは思わなかったし、ありがたく使っていたので一銭も残っていません」と怒りをあらわにする。

「だから担当者の方に、『児童扶養手当が税金から払われていることは重々承知していますが、これをいきなり全額返せと言うのは、ちょっとおかしいんじゃないですか』と言ったんです。だけど、担当者の方は『本当におっしゃる通りです』と頭は下げてきても、『今後どうしていくかは決まってないのですが、方向性として、返還のご協力をしていただきたい』と繰り返すのみでした」

突如として、児童扶養手当およそ250万円の返還を求められた片岡さんは、現在無職。今年5月に障害者雇用でパート勤務していた職場を離れ、障害者が一般企業へ就職するためにサポートしてくれる「就労移行支援事業所」（通称・就労移行）に通う中で、今回のトラブルに巻き込まれた。貯金はほとんどなく、精神的にも金銭的にも追い詰められて眠れない日々を送っているという。

「今回、私は障害年金をもらったふりをしたわけでもなく、働いていないふりをしたわけでもありません。児童扶養手当に関しては、令和3年に法改正があったことすら知りませんでした。

数年前に、山口県阿武町でコロナの特別給付金を4000万円（編集部注・4630万円）も誤支給した事件があったじゃないですか？ あんな大金が振り込まれていたら怖いと思ってすぐに通報していたし、今回だって248万円が突然ボンッと入ってきていたら、怖くて絶対に手を付けていません。

それなのに市役所は『返還のご協力をしていただきたい』と言うだけで、法テラスすら紹介してくれなかった。なんだかやるせない気持ちでいっぱいです」

片岡さんは、今後どうしていけばいいのか。後編記事『いまどき目視で確認作業…！小平市役所がシングルマザーに児童扶養手当約250万円を「誤支給」、「ありえないミス」が起きた根本原因』では、識者に見解を尋ねるとともに、市役所に直撃取材を行った。

