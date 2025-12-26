「野球部はクソ！？」大学までプレーした評論家が本気の分析「なぜ野球部は”侮蔑”されるのか？」

キッカケはマツコ・デラックス

12月１日、広陵高校の硬式野球部で上級生が下級生に暴力を振るった問題で、広島県警は３年生２人を暴行容疑で書類送検した。

７月にSNSの告発により発覚した広陵の暴力問題は、現在も同校が設置した第三者委員会が調査中であり、過去の出来事ではない。そんななか、３月に発売された『文化系のための野球入門「野球部はクソ」を解剖する』が話題を集めている。著者でライターの中野慧氏が振り返る。

「発売は偶然にも春のセンバツ甲子園が開幕した３月18日。野球関係者からは『わざわざ発売日を開幕日に合わせたのか』と訝（いぶか）しまれ、野球関連の友人からは『どうしてこんなタイトルに……』と引かれました。発売当初は本の中身よりも、発売時期やタイトルに対する反応が多かったように思います。

空気が変わったのは、やはり広陵の問題が発覚してからですね。以降は現代の野球部がいかにして形作られたのかといった、本書の内容に興味を持って手に取ってくれる人が増えた印象があります」（中野氏、以下同）

旧態依然とした野球部に切り込んだ中野氏に話を聞いた――。

本題に入る前に、「野球部はクソ」という火の玉ストレートのタイトルについて、「野球部に恨みでも？」とたずねると、中野氏は笑顔で否定した。

「僕自身、高校、大学と野球部で、今も中学野球部のコーチをやっているくらい野球は好きですよ（笑）。タイトルの元ネタは８年前にさかのぼります。2017年にテレビ番組でマツコ・デラックスさんが『（メディア業界に多い野球部出身者は）十中八九クソ野郎』と発言して、当時SNSで話題になりました。

マツコさんの表現は、もともと多くの人が抱えていた違和感を言語化したのかもしれません。挑発的なタイトルではありますが、僕自身は『野球部はクソ』と呼ばれるような素地はあると思っています」

「野球部はクソ」と呼ばれる素地はどのようなものなのだろうか。中野氏は「要因は複合的で、ひと言で表すことはできない」と前置きしつつ、特に大きな構造的な問題点を２つ挙げる。「選手制度」と「私立学校の経営との近さ」だ。

「選手制度とは、多くの部員の中から選ばれた少数の人間にリソースを集中させ、強化することを是とする考え方のことです。こと野球においては、この考え方に傾きやすいスポーツであると思います。野球は広大なグラウンドをわずか９人のプレイヤーで守る。レギュラー級から初心者まで、誰も彼もがグラウンドを占有する余裕は物理的にありません。練習はまだしも、試合になれば人数は制限されますからね。

実際、強豪校ともなれば、スタンドに100人もの控え選手が並びます。彼らは試合に出場する十数人程度のメンバーを支え、共に汗を流した仲間であることは間違いありません。この現象を美談として語ることはあれど、100人が応援に回り、限られた十数人だけがプレーするスポーツを“チームスポーツ”と呼んでいいのか、という議論が真正面から行われることは、ほとんどありません」

勝てば官軍。勝ってしまえば正しい努力、美談として認められ、これらの疑問は霧散する。中野氏が続ける。

「バッチコイ！」の起源

「私立学校の経営と密接に結びついている点は想像しやすいと思います。少子化のなか、生徒を集める手段としては、教育内容を充実させて進学実績を高めるか、スポーツで勝つことによって知名度を高めることが有効です。

アマチュアのスポーツ大会のなかで、甲子園の注目度は群を抜いています。勝って甲子園に出場し、甲子園で勝って、学校の知名度を高め、入学定員を充足させなければならない。宣伝広告や校内の結束力強化のため野球部の活躍に頼らざるを得ないという学校も少なくありません」

このような背景から野球部が優遇されるケースが多い。それがいつしか当たり前となり、なぜ優遇されているのかも知らぬままに卒業していったOBたちも少なくないという。中野氏はさらに踏み込み、「その根底には、昔から続く慣習に疑問を持たずになんとなく続けてしまっている野球部の文化がある」と指摘する。

なんとなく続けてしまっているのは、一部の強豪校で行われている「野球部の優遇」に限らない。野球には100年以上の歴史のなかで、本来の意味が忘れられ、形式だけが残っている慣習が数多く存在する。

「野球には、『バッチコイ！』という謎の声出しがありますよね。グラウンドに入る際に一礼するという慣習もあります。これら“体育会系”をイメージさせる慣習は、20世紀初頭から徐々に根付いていったものだと考えています。

大きなきっかけの一つになったのは1896年。日本における野球普及の中心だった旧制第一高等学校のテニス部が『テニスは女々しい』という理由で廃部になりました。これに焦ったのが、当時の野球部。なぜなら当時の野球は、アメリカから伝わって間もない新しい文化で、流行に敏感な若者が嗜（たしな）む最先端のイケてるレクリエーションのような存在だったからです。

そこで廃部を恐れた一高の野球部は、これまでの“エンジョイ・ベースボール”から、まるで武道の延長線上のような、“硬派な魂の野球”へと転換することになります。

これが声出しや一礼が根付いていったルーツだと考えています。つまり現代では必ずしも声出しや一礼の必要はないのですが、『野球部とはそういうもの』ということで、今も慣習として残っているのです」

声出しや一礼が悪いと言っているわけではない。「昔から続く慣習に疑問を持ってみること。それが旧態依然とした野球部が変わる鍵になるのではないか」と中野氏は語る。

2025年は、悪しき体育会系の部活動がいまも各地に残っていることが可視化された一年だった。「野球部はクソ」を解剖することが、令和の野球部へとアップデートする第一歩になるかもしれない。

取材・文：芳賀慧太郎