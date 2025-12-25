「おふろcafe」がリラックマづくし♪ 可愛いコラボでお風呂やカフェを満喫しよう
サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」と温浴ブランド「おふろcafe」がコラボレーション！ 「おふろあがりのごゆるりタイム 2026」が1月9日（金）からスタート！ リラックマ風呂やカフェメニュー、グッズが登場
☆お風呂やグッズのイメージなど関連画像をチェック！（写真8点）＞＞＞
温泉道場が展開する長時間滞在型の温浴ブランド「おふろcafe」は、コーヒーや雑誌・コミック、マッサージチェア、PCレンタルなどのサービスが無料で楽しめる、まるで家に友達を招いたかのように、ゆったり・だらだらくつろげる空間が楽しめる入浴施設。埼玉県、神奈川県、三重県のほか、フランチャイズで北海道や山形県、栃木県、茨城県、静岡県、滋賀県などに計13店舗が展開されている。
そんな「おふろcafe」とサンエックスの人気キャラクター「リラックマ」がコラボレーション♪
2026年1月9日（金）〜4月5日（日）の期間で「おふろあがりのごゆるりタイム 2026」が開催される。
仕事や学業、家事に追われ、気づけば深呼吸も忘れてしまう日々。そんな ”がんばる毎日” のなかで、「少しでも「ふ〜っ」と力を抜けるように」そっと寄り添うような時間をリラックマと一緒に過ごせるのが本イベントだ。
おふろや館内、カフェにて遊びながらリラックスする「ごゆるり体験」を全国の「おふろcafe」13店舗にてお届け。昨年も好評だったイベントがさらにパワーアップした形でお楽しみいただける。
期間中、サウナハット姿のリラックマたちのオリジナル描き下ろしイラストなど、リラックマの人気デザインシリーズ「BASIC RILAKKUMA」の世界観が「おふろcafe」の浴室や館内に展開。
リラックマたちがおふろやサウナでのんびりくつろぐ様子を表現した、大人も子どもも楽しめるフォトスポットもご用意されている。
さらに、リラックマ・コリラックマ・キイロイトリをイメージした入浴剤も登場。
ハニーハーブの「リラックマの湯」、白桃のにごり湯の「コリラックマの湯」、ビタミンフルーツの「キイロイトリの湯」の3種類のお湯をお楽しみいただける。
そしてカフェメニューも充実。
おふろやサウナでのんびり過ごすリラックマたちの姿を、カフェメニューで表現したとってもキュートなメニューをぜひこの機会に楽しんじゃおう。
仲良くおふろに入っているようなシチューやオムライス、両手で包みたくなるようなハンバーガー、サウナでくつろいでいるようなパフェ、思わず並べたくなるドリンクなど5種のメニューがラインナップ。
お風呂でごゆるりした後は、お腹いっぱい食べちゃおう。
コラボグッズも展開されており、コラボイベント描き下ろしのオリジナルアートを使用した、おふろやサウナで使いたいオリジナルグッズが登場。
おふろやさんに持ち歩いたり、日常に取り入れたり、ごゆるり過ごすアイテムとして使える手ぬぐいやマフラータオル、おふろトートバッグのほか、コレクタブルなステッカーやアクリルキーホルダーもラインナップ。
お風呂スタイルのリラックマたちのグッズもどうぞお見逃しなく。
年末年始の疲れた身体を、リラックマたちと一緒にごゆるり労ってあげましょう♪
☆お風呂やグッズのイメージなど関連画像をチェック！（写真8点）＞＞＞
温泉道場が展開する長時間滞在型の温浴ブランド「おふろcafe」は、コーヒーや雑誌・コミック、マッサージチェア、PCレンタルなどのサービスが無料で楽しめる、まるで家に友達を招いたかのように、ゆったり・だらだらくつろげる空間が楽しめる入浴施設。埼玉県、神奈川県、三重県のほか、フランチャイズで北海道や山形県、栃木県、茨城県、静岡県、滋賀県などに計13店舗が展開されている。
2026年1月9日（金）〜4月5日（日）の期間で「おふろあがりのごゆるりタイム 2026」が開催される。
仕事や学業、家事に追われ、気づけば深呼吸も忘れてしまう日々。そんな ”がんばる毎日” のなかで、「少しでも「ふ〜っ」と力を抜けるように」そっと寄り添うような時間をリラックマと一緒に過ごせるのが本イベントだ。
おふろや館内、カフェにて遊びながらリラックスする「ごゆるり体験」を全国の「おふろcafe」13店舗にてお届け。昨年も好評だったイベントがさらにパワーアップした形でお楽しみいただける。
期間中、サウナハット姿のリラックマたちのオリジナル描き下ろしイラストなど、リラックマの人気デザインシリーズ「BASIC RILAKKUMA」の世界観が「おふろcafe」の浴室や館内に展開。
リラックマたちがおふろやサウナでのんびりくつろぐ様子を表現した、大人も子どもも楽しめるフォトスポットもご用意されている。
さらに、リラックマ・コリラックマ・キイロイトリをイメージした入浴剤も登場。
ハニーハーブの「リラックマの湯」、白桃のにごり湯の「コリラックマの湯」、ビタミンフルーツの「キイロイトリの湯」の3種類のお湯をお楽しみいただける。
そしてカフェメニューも充実。
おふろやサウナでのんびり過ごすリラックマたちの姿を、カフェメニューで表現したとってもキュートなメニューをぜひこの機会に楽しんじゃおう。
仲良くおふろに入っているようなシチューやオムライス、両手で包みたくなるようなハンバーガー、サウナでくつろいでいるようなパフェ、思わず並べたくなるドリンクなど5種のメニューがラインナップ。
お風呂でごゆるりした後は、お腹いっぱい食べちゃおう。
コラボグッズも展開されており、コラボイベント描き下ろしのオリジナルアートを使用した、おふろやサウナで使いたいオリジナルグッズが登場。
おふろやさんに持ち歩いたり、日常に取り入れたり、ごゆるり過ごすアイテムとして使える手ぬぐいやマフラータオル、おふろトートバッグのほか、コレクタブルなステッカーやアクリルキーホルダーもラインナップ。
お風呂スタイルのリラックマたちのグッズもどうぞお見逃しなく。
年末年始の疲れた身体を、リラックマたちと一緒にごゆるり労ってあげましょう♪