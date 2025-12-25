​​エミリン「肌がちゅるんちゅるん」効果を実感！人からも勧められたリピ買い美容液

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに大好きなアットコスメでクリスマスプレゼントを大量に購入したら幸せすぎてサンタさんいっぱい来そう（?）』の動画を投稿。コスメを購入する様子を公開してくれました！中にはリピート買いアイテムも。

■美容液

動画内に登場したのはこちら！

Estee Lauder/アドバンス ナイト リペア SMR コンプレックス 税込6,930円（公式サイトより）

睡眠が足りていない肌に、独自の美容成分がアプローチしてくれるという美容液！

大松さんはこちらについて「以前多分誰かに勧められて購入した時に、めっちゃ良かった」と人からのおすすめがきっかけで使用したと紹介。

そして今回も「一旦これ買います」「この美容液めっちゃ良かったです」とリピート使いを決意！

その使用感について「肌がちゅるんちゅるんになりました」「これ買っときます」と肌の変化を実感したと語っていました！

