「1月は“冬らしい寒さ”到来へ」西日本中心に低温、日本海側は大雪に警戒が必要
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【1か月予報】西回り寒気強い 1月前半は低温 日本海側は多雪傾向」と題した動画を公開。12月25日に気象庁から発表された1か月予報を基に、今後の天候の見通しを詳しく解説した。
動画冒頭、松浦氏は12月が高温傾向だったことに触れつつ、1月は一転して冬らしい寒さになる見通しだと指摘。特に「西回りで寒気が入ってきやすく」なるため、西日本や南西諸島では平年より気温が低くなる可能性が高いと述べた。
予報によると、12月27日から1月26日にかけての平均気温は、西日本と南西諸島で「低い」確率が60%以上と予測されている。一方、北日本や東日本は「平年並み」の見込みだ。この傾向に伴い、降雪量も日本海側で平年並みか多くなると予想されており、特に山陰や近畿北部では多い確率が50%となっている。
松浦氏は、気象庁が発表した「低温に関する早期天候情報」と「大雪に関する早期天候情報」にも言及。西日本や南西諸島では1月3日ごろから平年を大幅に下回る気温となる可能性があり、日本海側では平年の1.5倍から3倍近い大雪に見舞われる恐れもあるとして、警戒を呼びかけた。
なぜこのような天候になるのか。松浦氏は専門天気図を用いてそのメカニズムを解説する。インド洋東部からフィリピン付近にかけて対流活動が活発になることで、上空の亜熱帯ジェット気流が蛇行。その影響で日本付近では偏西風が南へ大きく流れ、寒気が引き込まれやすい状況が生まれるという。これにより、冬型の気圧配置が強まり、特に西日本を中心に寒気の影響を受けやすくなると説明した。
ただし、1月後半については予報のばらつきが大きく、一転して高温傾向に振れる可能性も残されているという。松浦氏は、1月は本格的な冬の到来となり、低温や大雪への備えが重要になるとしつつも、最新の気象情報を確認することの重要性を強調して動画を締めくくった。
チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。