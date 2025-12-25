ã·Æ£½ÓÊå¤¬²á¤´¤·¤¿ÈôÌö¤Î2025Ç¯¡Ö¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¡¡Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¡Ä¡ÈÅ¨¾¡É¼ù¿¹´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡2025Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤ÇºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ä¹Ç¯¡ÈJ2¤ÎÌçÈÖ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎJ2Í¥¾¡¡¦J1½é¾º³Ê¤À¤í¤¦¡£»ñ¶âµ¬ÌÏÅª¤ËJ2Ê¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ëÃÏÊý¥¯¥é¥Ö¤ÎÂçÌö¿Ê¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤±¤ó°úÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢20ºÐ¤ÎÀ®Ä¹³ô¡¦ã·Æ£½ÓÊå¤À¡£º£µ¨½øÈ×¤³¤½¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÅµ×°æ¾¢³¤¤¬RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿6·î°Ê¹ß¤Ï¹¶·â¿Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ø¤ÈÈôÌö¡£¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæÀï¤äËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚÀï¤Ê¤É¤ÇÃÍÀé¶â¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢J1¾º³Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Áê¼ê3¿Í¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇËÝÏ®¤·¤Æ·è¤á¤¿ÀçÂæÀï¤Î¥´¡¼¥ë¤Ïº£µ¨J2ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¿å¸Í¤Î¾º³Ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢»¥ËÚÀï¤Î°ì·â¤ÎÊý¤¬¤è¤êÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¡Ê»¥ËÚÀï¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¼è¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¹Ä¾¼ù´ÆÆÄ¤â¹×¸¥ÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Îã·Æ£¤¬ÌÜ²¼¡¢Ä©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡ØIBARAKI Next Generation Cup2025¡Ù¡£24Æü¤ÏU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢4¡Ý3¡Ý3¤Îº¸FW¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤éº¸¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿º´Æ£Î¶Ç·²ð¤È¹ª¤ß¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÅ¨¿Ø¤Ë¿¯Æþ¡£³«»Ï9Ê¬¤Ë¤Ï¼«¤é»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç·èÄêÅª¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë»ÏÆ°4ÆüÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Îã·Æ£¤Î¥¥ì¤È±Ô¤µ¤¬¤¢¤ì¤ÐÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï30Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬³«Ëë¤¹¤ë1·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¤Îã·Æ£¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ëÌ¿Âê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£27Æü¤Ë¤ÏU-21 ALL IBARAKI¤Èº£Âç²ñ¤Î·è¾¡¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»Ø´ø´±¤ÏÍèµ¨¤«¤é¿å¸Í¤ËÌá¤ë¼ù¿¹Âç²ð´ÆÆÄ¤À¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼ù¿¹´ÆÆÄ¤Ï2024Ç¯¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¿å¸Í¤Ç»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¡£º£Ç¯¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î»Ø´ø´±¡¢ÆÊÌÚSC¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢ã·Æ£¤È¤Ï»ÕÄï´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÍèµ¨¤ÏºÆ¤Ó¶¦Æ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢2¿Í¤¬Å¨¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Öã·Æ£¤ÏËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·è¤áÀÚ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤Ç¼¨¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ù¿¹´ÆÆÄ¤âÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ëã·Æ£¤ÈÄö¡ÊÌÀÆüËã¡Ë¤Ë¤Ï¤ä¤é¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ù¿¹´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ã·Æ£¤Ï¡Ö¥¥â¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¨¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¶¯Ä´¡£1Ç¯´Ö¤Î¿Ê²½¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢2025Ç¯¤Îã·Æ£¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£¿å¸Í¤Ç¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤Æ¯¤¤Ë²Ã¤¨¡¢2·î¤ÎU-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¢9¡Á10·î¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë»²Àï¡£11·î°Ê¹ß¤ÏÂç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÂÓÆ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¼¡À¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¡É¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Öº£Ç¯1Ç¯´Ö¤Ï¿å¸Í¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢WÇÕ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆËÜÅö¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢2026Ç¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£1·î¤ÎÂç²ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ÏÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤â2026Ç¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íè·î¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÀè¤ËAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º´Æ£Î¶Ç·²ð¤È¹¶·â¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥ê¥å¥¦¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÍ×µá¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«¤º¤ÈÂ©¤¬¹ç¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£2¿Í¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤â°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢AÂåÉ½¤ÎÆ²°ÂÎ§¤Èµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤é¤¬¼«ºß¤ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ã·Æ£¤Èº´Æ£¤âº¸¥µ¥¤¥É¤ÇÎ®Æ°Åª¤ËÆ°¤¤¤ÆÅ¨¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢27Æü¤Î·è¾¡Àï¤â¡¢1·î¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¡£Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌ¿±¿¤òÎ¾´ÇÈÄ¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£2026Ç¯¤Î²Ú¡¹¤·¤¤Ëë³«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ã·Æ£¤Ï¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿Ê¶Ãø¤·¤¤¼ãÉð¼Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò
