「笑っちゃいけないんだけど笑っちゃう」「あるあるだよねｗ」と話題となっているのは、お肉が食べたくてキッチンではしゃいでいたわんちゃんの光景。お肉の匂いを嗅ぎつけてキッチンにやってきたわんちゃんがはしゃいでいたところ、唇が乾いてしまったようで…？投稿は15万再生を突破し、たくさんの人に笑顔を届けています。

お肉が食べたくて大はしゃぎの長三郎くん

ユーモアたっぷりな表情が話題を呼んでいるのは、TikTokアカウント『basement_ayako』に投稿された、柴犬の長三郎くんの姿。この日、長三郎くんは鼻をくすぐる匂いにつられてキッチンへやってきたそう。そこでは、飼い主さんが長三郎くんの大好きなお肉を焼いていたのだとか。お肉が食べられると思った長三郎くんは、キッチンで大はしゃぎ。元気いっぱいでご機嫌な様子を見せていたといいます。しかし、はしゃぎすぎてしまった長三郎くんに、このあと思いもよらない出来事が降りかかることとなったのでした。

唇が乾いてしまった長三郎くんの顔が…

お肉が食べられると大喜びだった長三郎くん。そんな長三郎くんの姿をよく見てみたところ…なんと、長三郎くんは歯がむき出しになったまま、しまえなくなっていたのだとか！どうやら、はしゃぎすぎて唇が乾燥してしまい、歯にくっついてしまったようです。

そんな状態の時に飼い主さんに呼ばれた長三郎くんは、そのお顔のまま飼い主さんのところへ向かうことになったのでした。

飼い主さんは長三郎くんがやってくると、キッチンで騒いでいたことを長三郎くんに優しく注意したそう。もちろん、その間も長三郎くんの上唇は歯にくっついたまま。真剣に飼い主さんのお話を聞く長三郎くんとその表情のギャップに、なんだかジワジワとした笑いが込み上げてきてしまいます。

おねだりするウルウルの瞳にキュン♡

キッチンで騒いでいたことを飼い主さんに注意されてしまった長三郎くん。飼い主さんは「良い子にしていられる？」と長三郎くんが反省しているか確認。ウルウルの瞳で飼い主さんのことを見上げる長三郎くんですが、その間もやはり上唇は歯にくっついたまま。

健気な長三郎くんの反応と、そんな長三郎くんの姿とはギャップのある口元に、ますます笑いが込み上がってきてしまいます。

そうして、唇がめくれてしまいながらも、飼い主さんのお話をきちんとお利口に聞いていた長三郎くん。しっかりと反省できた長三郎くんはきっと、美味しいお肉を心ゆくまで味わえたことでしょう。

この投稿には、「前歯むき出しで可愛いｗ」「歯乾くんよね～ｗ」「私も冬に同じ現象が起こる（笑）」と、いった声が寄せられることに。

TikTokアカウント『basement_ayako』では、そんな天真爛漫な長三郎くんの魅力がたくさん綴られています。

長三郎くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

