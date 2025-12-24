この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説「世界の公的債務は100兆ドル超」借金で膨張する経済の仕組みと“K字社会”の資産防衛術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」で、「ついにハイパーインフレが起きる⁉︎今すぐこの資産を買って対策してください！」と題した動画で、全世界の公的債務が100兆ドルを突破したというニュースを切り口に、資本主義経済が抱える構造的な問題と、来るべき金融危機に備えるための具体的な資産防衛策について解説した。



宮脇氏はまず、「世界の公的債務が100兆ドルを突破した」という衝撃的な事実を提示。これは日本円にして約1京5500兆円に相当し、「人類が未だかつて経験したことがない、そんな借金地獄への突入を意味しています」と警鐘を鳴らす。この背景には、現代の資本主義が「借金を増やさないと死んでしまう病にかかっている」という構造的な仕組みがあると指摘した。



宮脇氏によれば、世の中のお金は、銀行が何もないところからお金を生み出す「信用創造」によって創出されている。そのため、「誰かが借金をしないとお金が増えない」一方で、皆が借金を返済し始めると世の中のお金が減って不景気になるというジレンマを抱えているという。では、この膨大な借金をどう返済するのか。宮脇氏は、政府にとって最も都合の良い方法は「インフレを放置すること」だと語る。インフレになれば物価と共に名目上の税収も増えるが、借金の額面は変わらないため、実質的な負担が軽減されるからだ。これは国民にとって「インフレという名前の見えない税金」であり、知らないうちに資産の実質的価値が切り下げられていくと説明した。



このような時代では、資産を持つ富裕層と持たざる貧困層の格差が広がる「K字型社会」が到来すると宮脇氏は予測する。その中で資産を守るためには「このKの上側にいないと資産は守れない」と断言。具体的な対策として、①現金ではなく不動産や金などの「実物資産」へシフトすること、②インフレ下でも価格転嫁できる「価格決定力のある企業の株式」を持つこと、③インフレで価値が目減りする「借金を味方につける」ことの3点を挙げた。



最後に宮脇氏は、「リスクを取らないことが最大のリスクになる。現金の価値が毀損し続けるこれからの時代においては、従来の常識を疑い、積極的に資産を防衛していく視点が不可欠である」と強調し、動画を締めくくった。