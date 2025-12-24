Íò¡¦²ò»¶¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÎÂÐÎ©¤¬ºÆÇ³¡×¾ðÊó¡Ä¡ÈÌó84²¯±ß¡ÉÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡¢¶ËÈë¤Ç½àÈ÷¤âµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¡ÖºÆ½¸·ë¤Ø¤Î°Å±À¡×
¡¡2026Ç¯5·î¤Ç³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍò¡£3·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ5Âç¥É¡¼¥à¤ò²ó¤ê¡¢²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÌî¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ý¯°æ
¡Ö³èÆ°µÙ»ß¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñÈñ¤À¤±¤ÇÇ¯´ÖÌó20²¯±ß¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¤¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÏÌó70Ëü¿ÍÆ°°÷¤Î¸«¹þ¤ß¡£³µ»»¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌó84²¯±ß¤ò²Ô¤®¤À¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
³èÆ°µÙ»ßÁ°¤ËÀ¸¤¸¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÎÂÐÎ©¤¬ºÆÇ³
¡¡¸½ºß¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î½àÈ÷¤¬¶ËÈë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤Î¸åÇÚ¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¾ÜºÙ¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¹ï°ì¹ï¤ÈÇ÷¤ë¡ÖºÇ¸å¤ÎÆü¡×¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¸Ä¿Í¤Î»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤Æ5¿ÍÂ·¤¦Æü¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤êµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢³èÆ°µÙ»ßÁ°¤ËÀ¸¤¸¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÎÂÐÎ©¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÆ½¸·ë¤Ëº£¡¢°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¡¡12·î24Æü12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó12·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ5¿Í¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÎÄ¾·â¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¡¢¾¾ËÜ½á¤¬¡È¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡É¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÎÂ¸ºß¡¢¤¤¤Þ¤ÀÂ³¤¯Ý¯°ææÆ¤È¤¢¤ë½÷À¤È¤Î¡ÈÊì»ÒÌ©Ãå¡É¤Î´Ø·¸¡¢ÁêÍÕ²íµª¤¬ºÆ½¸·ë¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¡¢ÂçÌîÃÒ¤¬µÜ¸ÅÅç¤Ç¿Ê¤á¤ë¹âµé¥ô¥£¥é»ö¶È¤Îº£¡¢¤½¤·¤ÆÝ¯°æ¤¬ÂçÌî¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¡¢Íò¤Î¡ÈÉÔ¶¨ÏÂ²»¡É¤òÂ¿¿ô¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£