¡ÔÅ·¹Ä²È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥Ç¡Õ°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¥Ð¥ì¥¨´Õ¾Þ¤Ç¡È°µ´¬¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ¡ÉÈäÏª¡¢ÀÖ¿§¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ËÉ½¤ì¤¿¡Ö¤´²ÈÂ²¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤Êå«¡×
¡¡12·î19Æü¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤ÏÅìµþÅÔ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ì¥¨¸ø±é¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤ò½ÐÍè»ö¤ËÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç12·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥Ð¥ì¥¨µº¶Ê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·¹Ä¤´°ì²È¤ÎÀÖ¿§¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡È°µ´¬¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ¡É¤Û¤«
¡¡¤´°ì²È¤Ï¡¢·à¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤ÈÀ¤³¦Åª¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¡¦µÈÅÄÅÔ¤µ¤ó¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥Û¡¼¥ë¤ËÆþ¾ì¡£µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¾¤¤·Êª¤Ë¡ÖÀÖ¿§¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊÔ½¸¼Ô¤Î·³ÃÏºÌµÝ»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¤´°ì²È¤Ï¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡Ê¥Ö¥ë¥´¡¼¥Ë¥åÃÏÊý¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¿¼¤¤ÀÖ¿§¡Ë¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿§Áª¤Ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÀÖ¿§¤Ï¡¢¿·¹ñÎ©¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤Î¸ø±é¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×
ÀìÌç²È¤¬Àä»¿¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç
¡¡ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤À¡£·³ÃÏ»á¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÙÉô¤Ë½É¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥½¥ï¥ì¡ÊÍ¼ÊýÌë¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡ÊºÙ¤«¤¤ÀÞ¤êÌÜ¤òË¥¤¤Î±¤á¤¿Áõ¾þ¡Ë¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Æ¥óÁÇºà¤Î°ìÃå¡£Â¸µ¤âÆ±·Ï¿§¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤â¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±·Ï¿§¤Î¥·¥ë¥¯¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¶¦¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤ª¾¤¤·¤Ç¤¹¡£ÊÅ²¼¤âÆ±·Ï¿§¤Î±Ñ¹ñÄ´¤Î¥ì¥¸¥á¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤¤Ç¤½¤í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤´°ì²È¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö"¤´²ÈÂ²¤Îå«"¤ò¤ª¼¨¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Å·¹Ä¤´°ì²È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼°Åµ¤Ê¤É¤ÎÁ°¤«¤é¤´²ÈÂ²¤ÇÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ª¾¤¤·Êª¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë²ñÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¤ª°é¤Á¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ä¥ª¥Ú¥é¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢¤Îºî¶Ê²È¡¢¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê±éÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤âÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡±éÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬²í»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤ªÍÎÉþ¤ä¾®Êª¤ò¤ª¼Ú¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤´²ÈÂ²¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢Ëè²ó¿´¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø±éÅöÆü¤Ï¡¢ÅìµþÃæ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²Ú¤ä¤°¶âÍËÆü¡£¤Þ¤µ¤Ë¤´°ì²È¤Î"¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥Ç"¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤´°ì²È¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£