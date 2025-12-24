齊藤京子と水野美紀がW主演するドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（カンテレ･フジテレビ系）の最終話が、23日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、55歳の母･篠原玲子（水野）が、壮絶なイジメで娘を死に追いやったママ友たちへの復讐（ふくしゅう）を決意し、全身整形で25歳の別人･篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、ターゲットを破滅へと追い詰めていく復讐劇。

優奈（大友花恋）は亡くなる前、沙織（新川優愛）の策略にはめられ、新堂議員（竹財輝之助）の息がかかった不動産会社社長・影山（姜暢雄）との望まない関係を強いられ、心に深い傷を負っていた。その事実を、沙織から送られてきた動画で初めて知った玲子＝レイコはがく然。娘を救えなかった罪悪感に耐えきれず、空（佐藤大空）を連れて姿を消してしまう。

別れを告げるメールを受け取った成瀬（白岩瑠姫）は、レイコのマンションへ急いだ。空っぽの部屋に現れたのは、レイコをも追い込んだモンスター・沙織。「邪魔者はいなくなった」と

成瀬を誘惑し、“レイコは優奈に会いにあの世へ行った”と勝ち誇った顔で知らせる。

その頃、圭太（日影琉叶）の失われていた記憶が奇跡的に回復。優奈が死んだのは「僕のせいだ」と思いもよらぬ真実を語り始め…。

最終話では、優奈は沙織のイジメに屈して自死したのではなく、圭太を助けようとしたことによる事故死だったことが判明。そして、レイコは北条彩（香音）と手を組み、沙織と新堂議員の悪行を動画の生配信で暴露するのだった。

放送終了後、SNS上には、優奈の死因が事故死だったことについて、「衝撃の事実。そういうことだったのか」「最終話でタイトルをくつがえす展開。優奈は自殺じゃなかったんだね」「優奈が圭太くんを道連れにするのかなと引っ掛かっていたけれど、最終回で回収されるとは」といったコメントが投稿された。

また、「最後はいい終わり方で良かった。子どもたちが幸せに守られるハッピーエンドで胸熱」「演説のシーンはスッキリした。沙織の倒し方は、あれで良かったと思う」「水野美紀さんと齊藤京子さんが同一人物に見えたくらい、すてきな演技だった」「最後に成瀬くんがニコッとする笑顔がキラキラと輝いていた」などの感想が寄せられた。

このほか、「新川優愛の怪演が光っていた」「沙織が強いままで笑った」「沙織が最後まで強くてMVP」といった声も集まった。