2026年公開予定の（MCU）クロスオーバー超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』より、初となるティザー予告編映像がオンライン公開された。

この映像は、2025年12月19日より上映の『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』と同一となる。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の公式予告編がオンラインに登場したのはこれが初めて。

キャプテン・アメリカ／スティーブ・ロジャース役のクリス・エヴァンスの再登場がついに全世界に向け映像発表となった。本映像は『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）のラストで、各時代から拝借したインフィニティ・ストーンを戻すために一人でタイムトラベルの旅に繰り出し、そのまま愛するペギー・カーターと共に過去にとどまった世界線の“続き”と見られる。

本映像でスティーブは田舎道をバイクで走り、キャプテン・アメリカを思わせる青いヘルメットを脱いで自宅へと戻る。古いケースにはキャップのスーツが仕舞われており、次のカットではペギー・カーターとの間に恵まれたと見られる赤ん坊を抱き、穏やかな笑みを浮かべている。最後には“スティーブ・ロジャースは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で帰ってくる（Steve Rogers Will Return In Avengers: Doomsday”とのテロップが浮き上がり、2026年12月18日の公開に向けたカウントダウンが開始される。

（C）2025 MARVEL.

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日、日米同時公開。