１１人ガールズグループ・ＭＥ：ＩのＣＯＣＯＲＯ、ＲＡＮ、ＳＨＩＺＵＫＵ、ＫＯＫＯＮＡが今月３１日をもって脱退することを発表した件について、所属事務所が２３日、デイリースポーツの取材にコメントで応じた。

突然の４人同時脱退という異常事態。事務所はそれぞれの脱退理由については「契約やプライバシーに関わる内容も含まれることのため、回答は致しかねます」とした。

またサイトでは４人のコメント発表もなかったが、今後コメント出す予定については「コメントについては現時点では未定です」と説明した。

４人の脱退発表は２２日に公式サイトで発表。「ファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます」とし、「ＭＥ：Ｉのメンバーとして、活動に尽力してくださったＣＯＣＯＲＯ、ＲＡＮ、ＳＨＩＺＵＫＵ、ＫＯＫＯＮＡに心より感謝申し上げます」としていた。

グループは昨年４月にデビュー。活躍の一方で、活動を休止するメンバーが相次いだ。

昨年７月にＴＳＵＺＵＭＩが体調不良のため休止。同８月には「適応障害」と診断されたことを公表した。そして今年３月からＣＯＣＯＲＯが体調不良で、７月にはＲＡＮが「精神的疲弊」で、ともに休養を発表。その後、ＴＳＵＺＵＭＩは８月に復帰した。

１０月にはＳＨＩＺＵＫＵが事務所の「規定に反する事案が発覚」ために活動休止を発表した。

一方で、ＫＯＫＯＮＡは今月１３日、１４日に行われた、初アリーナツアーのアンコール公演まで出演していたために衝撃が大きい。

今後は７人で活動を継続していく予定となっている。