ゆがんだ性的嗜好は自覚症状に乏しい病気のようなもので、発見も矯正も難しい。それは、どれだけ年を取ろうが変わることはない。

12月9日に警視庁が不同意わいせつ容疑で逮捕した元小学校教諭、田中耕一郎容疑者（75）もまたしかり。

「容疑者は、東京・八王子市の団地に一人で暮らし、都内にある塾で講師のアルバイトをしていました」

と、社会部デスクが言う。

「9月下旬、容疑者はあきる野市を流れる秋川の河川敷で友だちと遊んでいた12歳の男児に声をかけ、バーベキューの約束をして連絡先を交換。そして10月上旬、男児に手を出したのです」（同）

事件当日は被害男児を含む男児数人と河川敷付近で落ち合い、

「車に乗せて買い物をした上でバーベキューをしています。その際、川遊びの後下半身にタオルを巻いていた男児に“包帯でふんどしをしてみるか”と言い、包帯を巻く際に下腹部を触ったとされます」（同）

発覚のきっかけは10月下旬で、

「男児が“河川敷で知り合ったおじさん”とスマホで話しているのを不審に感じた母親が警察に相談。男児は“水遊びは楽しかったけれど、おじさんがいきなり触ってきて気持ち悪かった”と話したといいます」（同）

田中容疑者にとっては、思いもよらぬ“密告”だったろう。

警視庁の幹部によれば、

「田中は“故意ではない”と否認しています。一方で、“小学校高学年から中学2年生くらいの男の子を見ると心がわくわくする”といった供述もしている。心証はクロです。とはいえ、不同意わいせつは6カ月以上10年以下の拘禁刑が科される重罪。田中がそれを知らなかったとは思えないのですが」

一体どういうことか。

「田中が似た手口の犯罪で懲役3年、執行猶予4年の判決を受けているからです。2017年2月、神奈川県警など7県警の共同捜査本部が男児撮影グループを摘発。看護師や小学校教諭ら6人が逮捕された事案で、15年ごろからグループのメンバーだった田中も捕まりました」（同）

捜査によって、USBメモリーに保存されたわいせつな画像や動画が10万点以上も発見され、

「少なくとも男児168人が被害に遭いました。先ごろ世間を震撼させた、教師7名による画像共有事件の悪しき前例です」（同）

先の社会部デスクが後を受ける。

「当時の容疑者は現役時代の1997年に購入した国立市のマンションで一人暮らしを続け、静岡の熱海にあるリゾートマンションを別荘として所有していました。17年の逮捕で判明したのは、16年ごろに別荘近くの海岸にいた男児に声をかけ、部屋に連れ込んでいた事実。誘い文句は“ステーキを食べよう。温泉もあるし卓球もできる”でした」

教諭としての評判は上々

これらの事件は元小学校教諭の性癖の遍歴とともに、その人生も浮き彫りにした。

「11年3月に杉並区立小学校を最後に定年退職した容疑者は、教諭としての評判は良かったようです。特に国語の指導力が評価され、15年12月まで、教員の研修などを行う都教委の“教職員研修センター”に非常勤として勤務。各校を訪れて模範授業を行ったりしていました」（前出のデスク）

が、並行してグループのメンバーとして罪を重ねていたのである。

「その間、国立のマンションでは管理組合にも参加し、他の住民からは“ダンディーな元教諭”と受け止められていました。しかし17年の逮捕後は、人目を忍んで暮らすしかなかったようです」（同）

塾講師で細々と食いつないでいたものの……。

昨秋、長らく暮らした国立のマンションのローン支払いに行き詰まり、強制競売にかけられ退去を余儀なくされた。

結果、今年の春に八王子へと移り住んでいる。孤独な日々を送る中、性のうずきを抑えられなかったのだ。

その後、警視庁は12月22日までに児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）などの疑いで田中容疑者を再逮捕した。自宅から2007年以降に撮影された男児の裸やふんどし姿の動画や写真が発見されたという。その数は計8万点以上――。田中容疑者は11年に定年退職しているため、まだ彼が現役の教師だった時期に撮影された画像が含まれていることになる。

