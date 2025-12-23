この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「マニアック天気」が、「【早期天候情報】12月29日以降は北日本と関東甲信でかなりの高温 年越しの天候への影響は」と題した動画を公開。年末年始にかけて、北日本を中心に平年よりかなり気温が高くなるとの予測を解説した。



気象庁は12月22日、北海道、東北、関東甲信地方に対して「高温に関する早期天候情報」を発表した。これは12月29日頃からの約5日間、平年より「かなり高い」気温となる確率が30%以上ある場合に発表されるものである。松浦氏によると、「かなりの高温」の基準は、北海道で平年比+2.3℃以上、東北と関東甲信では+1.8℃以上とされている。



この高温の要因について、松浦氏は「北暖西冷（ほくだんせいれい）」と呼ばれる特徴的な気圧配置にあると指摘する。具体的には、アリューシャン列島付近で気圧の尾根（リッジ）が非常に明瞭になることで、分裂した極渦が日本の北西側に南下。これにより、日本の西側に気圧の谷（トラフ）が形成される。その結果、北日本や東日本には南西からの暖かい空気が流れ込みやすくなる一方で、西日本や南西諸島には気圧の谷の影響で寒気が流れ込み、気温は平年並みに留まるという。



動画では各地の予想気温も示された。札幌では30日に最高気温6℃、仙台では31日に11℃、東京でも31日に14℃と、年越しとは思えない暖かさが予想されている。しかし、松浦氏は「あくまで平年より高いだけで、氷点下まで下がる日もある」と注意を促す。また、この気圧配置では日本付近を低気圧が通過しやすいため、寒暖差が大きくなり、湿った雪による落雪や表層なだれのリスクも高まる可能性があると解説した。



年末年始は、全国的に暖かいわけではなく、北日本や東日本と西日本で体感が大きく異なる見込みだ。帰省や旅行の際は、訪れる地域の最新の気象情報を確認する必要があるだろう。