今年8月にHey! Say! JUMPを脱退した中島裕翔（32）が、女優の新木優子（32）と真剣交際中と12月19日のNEWSポストセブンが報じた。記事によると、2025年の夏前に新木が中島と同じマンションの別階に引っ越したという。

【こちらも読む】出家否定も 新木優子「幸福の科学」カミングアウトの波紋

「2人は17年公開のダブル主演映画『僕らのごはんは明日で待ってる』で恋人役を演じ、18年のフジテレビ系ドラマ『SUITS/スーツ』、20年の『SUITS/スーツ2』で共演。中島さんは16年4月に20歳近く年上の女優・吉田羊さんとの7連泊愛が週刊ポストに報じられていましたが、新木さんにとっては“初ロマンス”。すでに2人が距離を縮めてから数年を経ており、結婚に向けた交際と報じられています」（スポーツ紙芸能担当記者）

今夏の新木の引っ越しと時は同じく、中島は8月28日をもってHey! Say! JUMPを卒業。所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTから、俳優業に専念すると発表された。

「8月6日には自身の写真集の記念インスタライブで今後のグループ活動にも言及。しかし、同31日に出演予定だった音楽イベントは欠席し、残ったメンバー7人で出演しています。ただ、中島さんは事務所にはとどまったため、スキャンダルによる脱退ではなく逆に疑問の声が上がりました。直前の6月には中島さんは自身が出演する舞台に訪れるファンに対する“苦言”とも取れる発言を残しており、ファンの存在がグループ脱退につながったとされる報道もありました。しかし結局、新木さんとの熱愛報道で、結婚のためにグループを離脱したのではとささやかれています」（前出のスポーツ紙芸能担当記者）

12月13日に初日を迎えたドームツアーでは、メンバーの山田涼介（32）が「心配をかけた」とファンに涙ながらに謝罪したことがX上で拡散。中島の脱退がメンバーに及ぼした影響が話題になったばかり。

■泥酔トラブルや「エアガン」騒動などの醜聞も

当の中島は、16年5月に吉田羊との7連泊愛が報じられた直後、週刊文春に、30代一般女性に泥酔した中島が抱きつき、「110番通報された」トラブルを報じられた。また24年2月には、現在はピン芸人のシャドウ岩橋（47＝元「プラス・マイナス」）から、女優の真木よう子（43）と一緒になって中島から「エアガンで撃たれた」と告発されている。

「数々の“醜聞”が報じられながらも、はっきりとした謝罪もなく活動を継続できて、“甘やかされてきた”と批判もされていた中島さん。今夏の突然の脱退も自己中心的なものともみられていました。ただ、近年は、適齢期の人気グループのメンバーが結婚してもグループ活動は継続できることから、普通なら結婚で辞めることはなかったでしょう。しかしながら中島さんの場合は結婚を選ぶならグループを辞めることが必須だった可能性も指摘されています。お相手の新木さんは、17年に週刊新潮に宗教法人『幸福の科学』の信者であると認めたことが報じられました。そのため、中島さん自身は入信していなくても“宗教色”はついてしまう。実際、あれだけ急な脱退に怒っていたファンからの《宗教イメージがつくから辞めてくれてよかった》との声も少なくありません」（アイドル誌ライター）

ファンの怒りが収まったならよかったのか。

◇ ◇ ◇

元女優の清水富美加の出家騒動で当時、新木も話題に？●関連記事【こちらも読む】『出家否定も 新木優子「幸福の科学」カミングアウトの波紋』…もあわせて読みたい。