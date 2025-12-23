¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡È±§Ãè¿Í¡É¡×´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â´üÂÔ´ó¤»¤ëÂ¼¾å½¡Î´¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ
¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬12·î22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÅÏÊÆ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦½Ð¿È¥à¥é¥«¥ß¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È2Ç¯504²¯¥¦¥©¥ó·ÀÌó¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÄÌ¿®¼Ò¡ØÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¢·ÐºÑ»æ¡¢°ìÈÌ»æ¤Ê¤É³Æ¼Ò¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó53²¯5581Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦·ÀÌóµ¬ÌÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡ÙÌîµåÈÉ¤Î¥¥à¡¦¥É¥ó¥è¥óµ¼Ô¤À¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþÈ¯É½Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡ÖÄÌ»»246ËÜÎÝÂÇ¤ÎµðË¤¤Î¶þ¿«¡©¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤âÅÁ¤¨¤¿Æ±µ¼Ô¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÄÖ¤ë¡£
¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¤Ïº£²ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼FA»Ô¾ì¤Ç¡ÈÂçÊª¡É¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡ØMLB.com¡Ù¤¬FAÂÇ¼Ô¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç7°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¤Û¤É¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç1»î¹ç¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¡£NPB¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡ÈÄ¹µ÷Î¥Ë¤¡É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡×
2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î2019Ç¯¤«¤é¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬³«²Ö¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ï143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ36ËÜÎÝÂÇ96ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£Â³¤¯2020Ç¯¤Ï28ËÜÎÝÂÇ¡¢2021Ç¯¤Ï39ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï141»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨0.318¡¢56ËÜÎÝÂÇ¡¢134ÂÇÅÀ¡¢OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨¡Ë1.168¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£2021¡Á2022Ç¯¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶ËÃ¼¤ÊÅê¹âÂÇÄã¤ÎNPB¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È±§Ãè¿Í¡É¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¥àµ¼Ô¤âÀä»¿¤òÁ÷¤ë¡£
°Ê¹ß¤â2023Ç¯¤Ï31ËÜÎÝÂÇ¡¢2024Ç¯¤Ï33ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£2025Ç¯¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç56»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â22ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢NPBÄÌ»»246ËÜÎÝÂÇ¤Î¼ÂÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£W¥½¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¤Ï¡Ö2Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·èÃÇ¡×¤«
¤½¤ó¤ÊÂ¼¾å¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â¿·Å·ÃÏ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂ¼¾å¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦·ÀÌóµ¬ÌÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¥àµ¼Ô¤Ï¡ÖÄ¹´ü·ÀÌó¤Ç¡È²¯Ã±°Ì¡É¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤âµ¬ÌÏ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÊ£¹çÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¡£Â¼¾åÁª¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï´ðËÜÅª¤Ë»°ÎÝ¼ê¤Ç¡¢°ìÎÝ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¶õ¿¶¤ê¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤ÅÀ¤â·üÇ°ºàÎÁ¤À¤í¤¦¡£¡ØESPN¡Ù¤Ï¡È²áµî3Ç¯´Ö¤Ç»°¿¶Î¨¤¬28¡ó¤º¤ÄÁý²Ã¤·¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤Ï72.6¡ó¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¼¤«¤é2ÈÖÌÜ¤À¡É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿¡È·üÇ°ÅÀ¡É¤òÊú¤¨¤ëÂ¼¾å¤ËÂÐ¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤¬Ä¹´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯Ê¿¶Ñ³Û¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ÇÂ¼¾å¤Ï¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤³¤½Ã»¤¤¤¬Ç¯Ê¿¶Ñ³Û¤ÎÂç¤¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁªÂò¤ò¥¥àµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö2Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·èÃÇ¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç2¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼êÁê¼ê¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÂç·¿·ÀÌó¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤À¤í¤¦¡£27ºÐ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡Ê2027Ç¯¡Ë¤ò½ªÎ»¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¡ÈÄ¶Âç·¿·ÀÌó¡É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×
Â¼¾å¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÇ¯ÅÙ¤«¤é³èÌö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£´Ú¹ñ¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£