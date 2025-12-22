名香ブランドの「いい匂いがする下地」ふんわり香って「肌はキレイに見える」香水プライマー

新たな選択肢「フレグランス プライマー」

自由をたたえた奔放な姿と自身のスタイルを貫く意志の強さで20世紀を生きる女性たちの可能性を広げ、今もなお多くの人々に影響を与え続けているココ・シャネル。彼女のエスプリを受け継ぐフレグランス『ココ マドモアゼル』から、今秋「香水のための下地」が登場。肌と同様、香りも土台を整えることで豊かさが増し、繊細でいて芯のある女性像へと近づけるはず。







濃淡が異なる同じ香りの丁寧なレイヤードで「目に見えずとも記憶に残す」

〈奥〉ココ マドモアゼル フレグランス プライマー 100mL、〈手前〉ココ マドモアゼル オードゥ パルファム 100ｍL／ともにシャネル カスタマー ケア センター

オレンジのトップノートから、ローズやジャスミン、パチュリへと移ろう『ココ マドモアゼル』の洗練されたオリエンタルフローラルの香りはそのまま、アルコールフリー処方により軽やかかつナチュラルな香りづけに。奥行きが増すだけでなく、うるおいを与えてもちもアップ。単体でつけても余韻のようにふんわりと香るから、香水が苦手な人にもオススメ。







