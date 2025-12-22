【父「大学行くなら土下座しろ！」】やっと離れられた！親は「スポンサー」＜第14話＞#4コマ母道場
子どもの成長とともに、親がやってあげられることは限られてきてしまいます。悩みに直面しても代わってはあげられないし、将来に向けての努力だって応援することしかできません。やってあげられることは、必要な教育資金を可能な範囲で出すくらいでしょうか。今回は、そんな教育資金を出し渋る家族のお話です。
第14話 やっと離れられた【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
アカリちゃんにとって、親との関係は「ビジネス」になってしまったのですね。自分の夢をかなえるためのお金を出してくれるスポンサーに対して、機嫌を損ねないように振る舞う……。これが正解なのかどうなのかはわかりませんが、一番切ないのがヒデキさんとミサトさんがこのことに1ミリも気がついていないことです。むしろ親子関係がうまくいっている……くらいに思っているところに、親子間での気持ちの格差が見受けられます。はたしてヒデキさんとミサトさんがこのことに気づく日はくるのでしょうか。いや、気がつかない方が、ある意味幸せなのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
