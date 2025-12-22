ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】“損失約300万円” 学校のプールのシャワーで水… 【速報】“損失約300万円” 学校のプールのシャワーで水を出しっぱなし「凍結防止弁」を誤操作 検針で判明 熊本市 【速報】“損失約300万円” 学校のプールのシャワーで水を出しっぱなし「凍結防止弁」を誤操作 検針で判明 熊本市 2025年12月22日 15時24分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 学校のプールで水を出しっぱなし“損失300万円” 熊本市教育委員会は今日（22日）、熊本市内の学校で、プールのシャワー設備の誤操作により、水道料金にして約300万円の水が流出する事案があったと発表しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 忘年会「参加したい」若者4割の裏で…「行きたくない」50代の切実な理由 昭和を知る上司世代の“ハラスメント”恐怖 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 県道から丸見えでも「タオルなし」“日本一恥ずかしい露天風呂” の正体 熊本県南小国町の満願寺温泉『川湯』 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 墓, 置床工事, イベント, 葬祭, ホテル, 寺田屋, 長野, 横浜, フローリング