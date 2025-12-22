RKK

学校のプールで水を出しっぱなし“損失300万円”

熊本市教育委員会は今日（22日）、熊本市内の学校で、プールのシャワー設備の誤操作により、水道料金にして約300万円の水が流出する事案があったと発表しました。