フィギュアスケート全日本選手権

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は19〜21日に、東京・代々木第一体育館で行われた。アイスダンスと女子シングルの二刀流で出場した18歳・櫛田育良（木下アカデミー）に、ファンの視線が集中した。

怒涛の3日間だった。櫛田は19日に女子ショートプログラム（SP）、20日に島田高志郎と組んだアイスダンスのリズムダンスに登場。21日はアイスダンスのフリーダンスを演じた後、女子フリーに出場した。

アイスダンスは2位で表彰台へ。ジュニアとして出場した女子でも20位と奮闘した。167センチの長身を生かし、多彩な表現で舞った18歳。現地や配信で観戦したファンの視線が集まり、Xには様々なコメントが並んだ。

「育良ちゃん頑張った！元々大人びた子だけど、18歳でこんなに叙情的な演技が出来るんだから恐ろしい」

「育良さん18歳…？18歳？」

「まだ18歳なのか！すごい大人っぽいじゃん 良き良き」

「本日のMVPは、櫛田・鉄人・育良さんだとおもう」

「育良ちゃん本当に18歳なのかと疑うくらいの表現力」

櫛田はシングルで2024年世界ジュニア選手権5位。アイスダンスで島田とのカップルを今年5月に結成していた。



（THE ANSWER編集部）