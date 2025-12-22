±Ñ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»Ù±çÃÄÂÎ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¸Î¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤Î¸ùÀÓ¼õ¤±·Ñ¤®
¡ÊCNN¡Ë±Ñ²¦¼¼¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤ÈÄ¹ÃË¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¡Ê12¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»Ù±çÃÄÂÎ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤âÆ±¤¸Ç¯Îð¤Î¤³¤í¤ËÊì¤Ç¤¢¤ë¸Î¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÆ±»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤Ï16Æü¡¢¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»Ù±çÃÄÂÎ¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤òË¬¤ì¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥ó¥Á¤Î½àÈ÷¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤¬¥¨¥×¥í¥ó¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÁõ¾þ¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢ÎÁÍý¤Î½àÈ÷¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿À¼ÌÀ¤Ï¡¢2¿Í¤Î³°½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¿¦°÷¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥ó¥Á¤Î½àÈ÷¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£º£Ç¯¤Ï¤â¤¦1¿Í¤Î½õ¤Ã¿Í¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï11ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤È½é¤á¤ÆÆ±»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¡£¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¸½ºß¤Î³èÆ°¤ò·Áºî¤ë½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÄÂÀ»Ò¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñÁ´ÅÚ¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»Ù±ç¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥ï¡¼¥º¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
X¤Ø¤ÎÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£1Ëç¤Ïº£Ç¯¤ÎË¬Ìä¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤â¤¦1Ëç¤Ï1993Ç¯12·î¤Ë¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤ÈÍÄ¤¤¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤¬Æ±»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤À¡£¼Ì¿¿¤Ï¸µÈÞ¤Î¿ÍÆ»¼çµÁ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³¶¤ÈÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¸ùÀÓ¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¥ó¥¸¥ó¥È¥óµÜÅÂ¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¶¡¦¥Ñ¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î³èÆ°¤ò¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤È¶¦Í¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢2¿Í¤¬¡Ö¿¦°÷¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤Ë²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´î¤ó¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¶¡¦¥Ñ¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»Ù±ç¤ÎÃÄÂÎ¤¬¼¨¤¹¸¥¿È¤Ö¤ê¤Ë¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£