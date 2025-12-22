575²¯±ß·ÀÌó¤ò¡Ö¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¤³¤Ü¤·¤¿ËÜ²»¡ÄÂç¹ëÅ¡¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡È³Ð¸ç¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¡¢ÊÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKICK¡×¤Î¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¥¢¥Ç¥£¥ó¡¦¥í¥¹»á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¼«Âð¤«¤é½Ð±é¤·¤¿¡£¼«Ëý¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î·ÀÌóÃæ¤Ï¤Ê¤¼¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥¢¥Ç¥£¥ó¡¦¥í¥¹¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¥Ñ¥ì¡¼¥É¸å¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤ò¼«Âð¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¥¸¥ã¥¯¥¸¡¼¤ä¡¢¼¼Æâ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤ä¥×¥íÊÂ¤ß¤ÎÏÓÁ°¤ò¸Ø¤ë¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¨¤ëÀßÈ÷¤Þ¤Ç´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¶¹ëÅ¡¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥í¥¹»á¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÏÃÂê¤ò½Ð¤¹¤È¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¹µ¤¨ÌÜ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ÀÌó¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î·ÀÌó¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡Ê·ÀÌó¤ò¡Ë¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¥Ù¥Ã¥Ä¡£575²¯±ß¤ÎµðÂç·ÀÌó¤ò»ý¤ÄÃË¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³Ð¸ç¤â¿Í°ìÇÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë