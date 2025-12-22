孫と一緒に暮らせたら、毎日がもっと明るくなるはず――。娘夫婦の「マイホームを持ちたい」という夢を叶えることも考えて建てた二帯住宅が、年金暮らしの和子さん夫婦を“逃げ場のない暮らし”へと追い込んでいきます。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、同居の落とし穴や家族全員が心地よく暮らすための工夫について解説します。

マイホームを欲しがる娘のため、母が提案した「二世帯住宅」

小林和子さん（65歳）と夫の正夫さん（68歳）は、月23万円の年金収入で慎ましく暮らしています。夫婦2人だけの生活は静かで淡々としたものでしたが、不満があったわけではありません。

2人には、ひとり娘の美咲さん（34歳）がいます。美咲さんは会社員の夫（36歳）と結婚し、6歳と3歳の子どもを育てる4人家族。同じ市内の賃貸マンションで暮らしており、一家が休日に遊びに来てくれるのが、和子さんにとっては何よりの楽しみでした。

美咲さん夫婦の世帯年収は約780万円。「そろそろマイホームが欲しいけれど、子育てにお金もかかるし、ローンを抱えるのが不安で……」。そんな悩みを、和子さんは何度も聞いていました。

そこで和子さんは、夫と娘夫婦にこう提案しました。



「いっそ、うちを建て替えて二世帯住宅にしたらどうかしら。新しく土地代がかからない分、美咲たちの負担も軽くなるでしょう？」

孫と暮らせるなんて…「私は幸せなおばあちゃん」

二世帯住宅といっても、その形はさまざま。話し合いの結果、小林家が選んだのは、玄関と台所、水回りなどを共用し、居室のみを分けた「一部共用型」の二世帯住宅でした。建物をコンパクトにでき、設備も最小限で済むため、建築費を抑えられる。現実的な落としどころだったのです。

子育ての手伝いもしやすく、コストにも無理がない。和子さんはもちろん、美咲さん夫婦も戸建てに住めること・将来的には自分たちの住まいになることもあり、不満をいうことはなかったといいます。

建て替え費用は、和子さん夫婦が貯蓄から1,000万円を負担。残りの3,800万円を、美咲さん夫婦が35年ローンで借り入れました。

「孫がいればにぎやかで楽しいわ。三世代みんなで暮らせるなんて、私は幸せなおばあちゃんね」



そう思いながら、新しい生活が始まったのです。

暮らし始めて芽生えた「小さな違和感」の積み重ね

ところが、暮らし始めてしばらくすると、小さな違和感が積み重なっていきました。

同居前、生活費や光熱費の負担については「だいたい折半でいいわよね」と曖昧なままスタートしていました。しかし実際に暮らしてみると、子育て世帯の生活コストは想像以上だったのです。

孫が家にいる時間は長く、夫婦2人だったら止めていた時間帯も、エアコンや空気清浄機はほぼ一日中稼働。早めにお風呂に入るため追い焚きは毎日。洗濯も、一日2回・3回と回すことが当たり前になりました。

食材も、和子さん夫婦と美咲さん家族ときっちり分けるのは難しく、二世帯分を負担することが増えました。気づけば光熱費は以前の1.5倍。食費は2倍近くになることもあり、年金暮らしの和子さん夫婦の負担感は増すばかりでした。

金銭面だけではありません。孫の保育園のお迎え、習い事の送り迎え、おやつや夕食の準備――。気が付けば、和子さん夫婦が当たり前に世話をするように。休日になると、孫2人を和子さんに任せて、娘夫婦が出掛けてしまうこともありました。

最初は前向きに孫の世話をしたいと思っていましたが、毎日続くと体力的にも精神的にも負担が大きくなりました。思い切って娘に伝えると、返ってきたのは軽い一言でした。



「だって同居してるんだし、これくらい普通じゃない？」

家に縛られて身動きが取れない…衝撃的な事実

孫の笑顔は宝物。成長する姿を間近で見ると、幸せな気持ちになります。しかし、日常生活のペースが崩れ、自分たちの時間まで奪われる覚悟はしていませんでした。

和子さんは正夫さんに、ぽつりと漏らしました。

「前は“もっと会いたい”って思っていたのに、今じゃ“お正月に会うくらいがちょうどいいかも”っていう気分。あの静かな毎日が懐かしい……」

失った平穏な日々。限界を感じた和子さん夫婦は、不動産会社に相談してみることに。しかし、そこで衝撃的な現実を知ることになったのです。

不動産会社の担当者によると、「二世帯住宅は特殊な間取りのため、売却する場合、相場よりも2〜3割下がります」とのこと。また、土地は和子さんの夫名義ですが、建物は美咲さん夫婦の名義のため、そもそも簡単に売ることはできません。

間取りの問題に加えて権利関係が複雑で、動くことも逃げることもできない状況。和子さんは、まるで家に縛られているような感覚に陥りました。

家族が心地よく暮らすには「ルール」を曖昧にしないこと

二世帯同居は、うまくいけば心強い支えになります。しかし、和子さん夫婦と娘夫婦はルールを曖昧にしたまま一緒に暮らし始めたため、負担を感じるようになったといえます。

特に金銭的なルールは、曖昧にしておくと危険です。光熱費や食費などを数字で明確化し、きちんと分ける必要があります。また、孫の面倒も範囲を線引きし、「週何回」「何時から何時まで」など具体的なルールを決めておけば、身体的・精神的な負担は大きく違っていたでしょう。

話し合いの末、和子さん夫婦は、孫の世話の頻度を減らしてもらうことにしました。それでも家計が急に楽になるわけではなく、将来への不安が消えたわけでもありません。ただ、夫婦だけで散歩をしたり、それぞれの時間を持つようにしたりしたことで、少しずつ気持ちを立て直す余地が生まれました。

「お金のことも、ちゃんとしないと。食費については、いっそ冷蔵庫そのものを分けるという話も出ています。そこまでするべきか……悩みますが、仲良く暮らしていきたいからこそ線引きが必要なのかもしれません」

そう和子さんは静かに語ります。

孫や子どもと暮らす幸せは、確かに大きなもの。しかし、その幸せは、親世帯が自由を犠牲にしてまで成り立つものではないのです。程よい距離感、明確な役割分担、そして感謝の言葉。それこそが、家族全員が長く心地よく暮らすための鍵だといえるでしょう。

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®