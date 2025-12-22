今年は秋以降、インフルエンザが流行しており、高熱を出したときに「風邪なのか、インフルエンザなのか分からない」と不安になった経験がある人は少なくないと思います。そんなときのために、常備薬として市販の解熱剤を家に置いている人もいると思いますが、そもそもどのようなときに飲むと良いのでしょうか。インフルエンザに感染した場合、市販の解熱剤を飲んではいけないという話を聞きますが、本当なのでしょうか。解熱剤を服用するときの注意点について、薬剤師の真部眞澄さんに聞きました。

【要注意】副作用のリスク増…これが薬と一緒に摂取してはいけない食べ物＆飲み物です！

薬の成分によっては注意が必要な場合も

Q.そもそも、解熱剤（解熱鎮痛剤）にはどのような役割があるのでしょうか。また、体温が上がり続けると体にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

真部さん「解熱剤の主な役割は、脳の中枢に働きかけて体温を下げるように指令を出すことです。発熱に伴い、不快症状である頭痛や関節痛、筋肉痛、悪寒などの緩和、体力消耗の軽減、睡眠の質改善に効果があります。

実は、体温を下げることだけでは、先述の発熱の症状がある病気の根本治療にはつながりません。解熱剤は、あくまで熱を下げる働きを助け、発熱が原因の諸症状を軽減させることを目的として服用するということを覚えていただくと良いでしょう。

高熱は代謝を高進させ、エネルギーを大量に消耗させることから、長引いた場合には体の衰弱を招きます。さらに体温が必要以上に高くなることは、脳や心臓などの臓器にダメージを与える可能性があり、特に41.5度を超えると危険な状態になりやすいです。また発熱時は発汗が増え、そのままでは脱水症状が起こることから、循環機能にも影響が出ます。

そして免疫反応のバランスが崩れる状態にもなります。発熱自体は免疫の防御反応なので無理に体温を下げる必要はないのですが、過度に高い熱は体を弱らせることがあるので注意しましょう」

Q.インフルエンザに感染した場合、市販の解熱剤を飲んではいけないという話を聞きますが、本当なのでしょうか。インフルエンザか風邪か判断がつきかねる状況で熱を下げたいときに飲みたい場合、どうすればよいのでしょうか。

真部さん「市販の解熱剤がすべてNGというわけではありません。飲んでも良い解熱剤は、薬の成分と飲む人の年齢、現在の体調などで変わります。

先ほどもお話ししましたが、発熱というのは『免疫反応の一つであり、ウィルスを排除しようとする働き』です。体が防御反応を発揮しているために起こる現象なので、何が何でも解熱剤を飲んでまで下げなければいけないというわけではありません。その中で、どうしても体がつらくて熱を下げたい場合に飲むとしたら、アセトアミノフェンが主成分である市販薬が良いですね。安全性が高く、子どもから大人まで幅広く使える薬です。

インフルエンザか風邪か判断がつきかねる状況で、熱を下げたいときに飲むとしたら、15歳以上ではカロナールA、タイレノールA（アセトアミノフェン）などが良いでしょう。3歳以上の小児用では小児用バファリン（アセトアミノフェン）をお勧めします。

なお解熱剤には、他にもさまざまな成分構成で販売されているものがありますが、その中には小さな子どもの使用に注意が必要なものがあります。

まずは『イブプロフェン』や『ロキソプロフェン』といったものが主成分の非ステロイド性抗炎症薬です。これらの成分は、主に子どもの場合、『インフルエンザ脳症』とよばれる脳の合併症のリスクを高めてしまいます。大人であっても、脱水症状や胃腸障害、腎機能低下がみられる場合、インフルエンザ脳症を発症する危険性を高めるので、使用を控えましょう。

さらに、子どもの場合はインフルエンザ脳症に加えて、『ライ症候群』という別の脳症を引き起こす可能性があるものとして、アスピリン（サリチル酸系）、ジクロフェナクナトリウム、メフェナム系の成分が挙げられます。

これらはインフルエンザや水痘の子どもが使用することは原則禁忌とされているため、非常に危険です。そのため小さな子どもに解熱剤を飲ませるときは、特に成分や対象年齢をしっかりと確認してください。

ちなみにインフルエンザは感染してから48時間たつと、爆発的にウィルスが増えることでウィルスの増加を抑える抗ウィルス剤が効かなくなり、そこからは自己治癒力で治すしかなくなります。

この段階で医療機関を受診しても手遅れだからと、薬を処方してもらえないケースがあるほどなので、インフルエンザが疑われる高熱が出た場合には、速やかに医療機関を受診することをお勧めします。ただし、インフルエンザの検査は発熱後、早過ぎるとウイルスの数が少な過ぎて陰性と出てしまうこともありますので、受診は発熱後12時間くらいから48時間以内がお勧めです」

Q.市販の解熱剤を飲む目安について、教えてください。例えば、高熱がどの程度続いた場合、解熱剤を飲むべきなのでしょうか。

真部さん「15歳以上の人の場合、厳密な熱の高さでなく、発熱によって本人がどれくらいつらいかで飲むか飲まないかを判断すると良いと思います。例えば強い頭痛や、筋肉痛、関節痛、寝られないほどの悪寒や倦怠（けんたい）感、水や食事が取れないほどの不快感がある場合には、熱の高さにかかわらず、服用していただいて構いません。これらの症状によって、学校や仕事などの日常生活に支障が出ている場合も同様です。

よく解熱剤使用の目安は、体温が38.5度以上といわれます。しかし多くの場合、平熱は人によって異なるので、35度台の人もいれば37度前後の人もいますよね。そのため、繰り返しになりますが、15歳以上の人が解熱剤を飲む判断基準は『38度前の熱でも熱が出て、自分がつらいとき』です。逆に高熱でも特につらくないときは服用しなくても問題ありません。

また熱が上がり切ったときというのも、解熱剤を使用して良い目安です。再度の言及になりますが、発熱は免疫反応の一つで、体温が上昇している間は体がウィルスと闘っています。この間は、無理に熱を下げる必要はありません。熱が上がり切った段階が、解熱剤を飲むタイミングといえます。

子どもの場合、38.5度以上の熱が出て“ぐったりしているとき”が、解熱剤を使用する目安です。『子ども用解熱剤』を飲ませた上で、速やかに医療機関を受診しましょう。熱性けいれんがある場合は主治医の指示に従ってください。

とはいえ、子どもの熱には市販薬でなく、病院で処方されたものがお勧めです。なぜかというと、病院では乳児や小児の体重に合わせた使用用量の薬を処方してもらえるためです。子どもは月ごとに体重が変わり個人差も大きいです。市販薬は年齢での用量ですが、処方薬は子どもの体重換算をするので、それにより、その子どもにとって服用する薬の量が多い、少ないということがなくなるからです。

発熱は体の異常を教えてくれるサインの一つです。しっかりと状態を見て、様子がおかしいと感じたら、早急に医師に診てもらいましょう」

＊ ＊ ＊

インフルエンザにかかったときは、飲んではいけない解熱剤があることが分かりました。特に子どもの場合、不適切な解熱剤を選んだり間違った服用方法をすると重篤な副作用や合併症を引き起こす可能性があるといいます。何か様子がおかしいと感じたら、早めに医療機関への受診を検討することも忘れないようにしましょう。