「大きな期待を背負っている」Wソックスと合意の村上宗隆に“フル稼働”期待　守備面の指摘も「打撃に疑問を呈する者はいない」

ホワイトソックスと契約合意した村上に期待が集まる(C)Getty Images

ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆が現地時間12月21日、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）で契約合意したことが発表された。背番号は「5」に決定した。

米メディア『ClutchPoints』は「ムネタカ・ムラカミは大きな期待を背負っている」と記し、「過去、守備面を指摘されることもあったが、彼の打撃の実力に疑問を呈する者は誰もいない。彼は一塁と三塁の両方のポジションを経験している内野手だ」と紹介している。

さらに、「この日本人スターは、すでに数々の大舞台を経験している。シカゴでは多くのイニングに出場し、フル稼働が期待されるだろう」と綴った。