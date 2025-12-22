「大きな期待を背負っている」Wソックスと合意の村上宗隆に“フル稼働”期待 守備面の指摘も「打撃に疑問を呈する者はいない」
ホワイトソックスと契約合意した村上に期待が集まる(C)Getty Images
ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆が現地時間12月21日、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）で契約合意したことが発表された。背番号は「5」に決定した。
【動画】「ムネと呼んでください」村上宗隆が英語で自己紹介！球団Xが公開した実際の投稿
米メディア『ClutchPoints』は「ムネタカ・ムラカミは大きな期待を背負っている」と記し、「過去、守備面を指摘されることもあったが、彼の打撃の実力に疑問を呈する者は誰もいない。彼は一塁と三塁の両方のポジションを経験している内野手だ」と紹介している。
さらに、「この日本人スターは、すでに数々の大舞台を経験している。シカゴでは多くのイニングに出場し、フル稼働が期待されるだろう」と綴った。
同メディアは「ムラカミは、スター外野手のルイス・ロバートJr.を擁するホワイトソックスの打線に加わることになる。ホワイトソックスは近年、球界ワーストクラスの成績に沈み苦戦を強いられてきたが、今回の契約により、2026年シーズンの彼らは非常に興味深い、注目すべきチームとなる」と伝えた。
米スポーツ専門局『ESPN』のジェフ・パッサン記者は自身のXで「ムネタカ・ムラカミは、ホワイトソックスでは一塁手として起用される見込みだ。ムラカミ、コルソン・モンゴメリー、カイル・ティール、エドガー・クエロ、ミゲル・バルガス、チェース・マイドロス、そしてブレイデン・モンゴメリー。これらの面々を揃えることで、ホワイトソックスの若手打撃陣は、今後数年で極めて強力な布陣となる可能性がある」と、村上を含めた若き打撃陣に期待を寄せた。
