妻に刺さった夫の発言の数々を描いたはるぼうさんの漫画が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

メンタルが鋼のように強い夫を、妻はいつも尊敬しています。あるとき、モヤモヤと悩んでいる妻に対し、夫は一言…という内容で、読者からは「夫さん面白い！」「名言だ、間違いない！」「私にも刺さった…」などの声が上がっています。

妻が尊敬する“鋼メンタル夫”の考え方とは

はるぼうさんは、インスタグラムでエッセー漫画などを発表しています。はるぼうさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

はるぼうさん「小学生の頃から絵が好きでした。出産後に育児の思い出を絵で残してみたくなり、5年ほど前から漫画を描き始めました。インスタグラムは、長男のお友達トラブルがあり、『育児の悩みや経験を、ママたちと共有したい』と思って始めました。同じように投稿している仲間たちと出会えたこと、読んでくださる方からのコメントやメッセージをもらい励まされたことが、イラストの仕事を始めるきっかけにもなりました」

Q.これらの旦那さまのエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

はるぼうさん「夫は私と性格が正反対で、いつも核心をついた一言を私にくれるので、『これはいろいろな人にも響くのでは？』と思い漫画にしました」

Q.旦那さまの数々の名言を、どのように受け止めていますか。

はるぼうさん「私にないものを持つ夫の言葉は、厳しくもあり本質でもあると感じています。しっかりと受け止めて、自分のことを振り返りながら、成長したいと思っています」

Q.旦那さまのメンタルが強い理由は何だと思いますか。

はるぼうさん「人と比較せず、目の前のことをコツコツ継続することができるからだと思います！ また、お義母さんお義父さんがとってもすてきな方たちであることも、理由かもしれません」

Q.作品について、どのようなコメント が寄せられていますか。

はるぼうさん「『私も刺さりました…』『言語化うますぎる！』などのコメントいただきました」