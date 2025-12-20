この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「【暗号資産の持ちすぎ注意】資産規模が膨んでもこの状態のポートフォリオだと危険である理由について解説します！」と題した動画で、株式や不動産投資などで含み益が拡大する中、多くの投資家が直面する「いつ売るべきか」という問題について、具体的な「出口戦略」を解説した。



動画の冒頭で宮脇氏は、感情に任せた投資が損失を招く危険性を指摘。特に、含み益が出ている状況で「まだ上がるかも」「損したくない」といった感情に駆られて売却のタイミングを逃してしまうケースが多いという。宮脇氏は、こうした非合理的な判断の背景には「プロスペクト理論」という人間心理があると説明する。この理論によれば、人は「利益がさらに増える喜びよりも、『利益を失う』という痛みの方が2倍以上大きく感じる」ため、損失を過度に恐れて合理的な判断ができなくなるのだという。



こうした心理的な罠を回避し、資産を守るためには、感情ではなく明確なルールに基づいた「出口戦略」をあらかじめ立てておくことが不可欠であると宮脇氏は強調する。特に、世界的に富裕層への増税の動きが加速する中、「攻め」の投資から「守り」の資産防衛へとシフトする意識が重要になる。



動画では、利益を確定する具体的な目的として「ポートフォリオのリバランスによるリスク管理」と「将来の税負担の最適化」の2点を挙げている。その上で、出口戦略を間違えないための4つのヒント（トリガー）を提示した。



1つ目は「一部の資産が大幅に値上がりした時」。特定資産の割合が増え、ポートフォリオのバランスが崩れた際は、リスク管理のために一部を売却するタイミングだという。2つ目は「税制改正の動きがある時」。増税前に売却して現在の税率で納税を済ませる、あるいは減税を待つといった戦略的な判断が必要になる。3つ目は「家族構成が変わる時」。子供の結婚や孫の誕生など、ライフステージの変化は資産承継を考えるきっかけとなる。4つ目は「人生計画に基づいて使うタイミングの時」。教育資金や起業資金など、具体的な目的が明確になった時も利益確定を検討すべきタイミングだと解説した。



投資は「買う時」だけでなく「売る時」が重要である。最後に宮脇氏は、「感情に流されることなく、これらのポイントを参考に自分なりのルールを設けることが、長期的に資産を形成し、守っていく上で極めて重要だ」と動画を締めくくった。