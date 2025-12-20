この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Uber Eatsに大混乱の予兆？"低単価続出"で届かないとの声相次ぐ」と題した動画を公開。Uber Eatsで配達員に対する低単価案件が続出し、配達員が見つからずに料理が届かないという問題が深刻化していると警鐘を鳴らした。



動画でレクター氏は、SNS上で「注文したオーダーがいまだに準備中かつ配達員も見つからない」といった声が拡散されている現状を紹介。あるユーザーは、注文から長時間経過したためキャンセルしようとしたところ、1万円を超える高額なキャンセル料を請求されたという。この注文は新宿から池袋までの約6kmという配達可能な距離であったにもかかわらず、長時間放置されていたようだ。



レクター氏は、こうした事態の背景に「低単価案件の増加」があると指摘。配達員の間では、報酬の低い注文は敬遠される傾向があり、特に今回のような大量注文や配達しにくい案件は受注されにくい。実際に「渋谷の夜ピークでも時給2,000円を下回る案件ばかり」という報告もあり、配達員が注文を拒否せざるを得ない状況が生まれていると分析する。



この状況は、今年1月に起きた混乱と酷似しているという。当時も低単価が原因で配達遅延が多発したが、現在、その問題が再燃している可能性がある。Uber Eats側は対策として、新規配達員向けに最大8万円の紹介キャンペーンを実施するなど人手を確保しようとしているが、これでは低単価で働く配達員を増やすだけで、根本的な解決につながっていないのではないかとレクター氏は懸念を示した。



一方で、競合の「ロケットナウ」は配達員向けのミッション（回数によるインセンティブ報酬）を強化しており、配達員が他社へ流出する可能性も考えられる。低単価問題が続く限り、注文者も配達員も不幸になるこの状況は、今後さらに深刻化するかもしれない。