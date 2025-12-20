山口県の起業家が、厳選した国産素材でしょうゆベースのバーベキュー（ＢＢＱ）ソースを開発し、高い評価を得ている。

価格は、調味料としては破格の１本（３６０ミリ・リットル）３万２４００円。道しるべとしたのは、幼い頃から親しんだ祖母のまろやか手作りソースだった。日本らしさを追求し、世界に誇れる逸品を目指している。（谷口善祐）

同県下松市の山本亜門さん（３１）がＢＢＱソースに着目したのは、大手人材サービス会社に在籍していた数年前。「海外で親しまれているＢＢＱに、しょうゆベースのソースがマッチすれば商機が広がるのでは」。同社は副業が認められており、仕事をこなす傍らソースの試作を始めた。

食品開発の知識はなかったが、頼りの「味」があった。実家ではよくＢＢＱをしており、決まって祖母の雲子（ともこ）さん（８５）の手作りソースを付けていた。果物をふんだんに使い、市販品と比べて風味が良く、味もまろやか。「ほかにはない山本家のソウルフード」と語る。

雲子さんにレシピを教わり、リンゴやバナナ、柿などの果物、ベースとなるしょうゆなど、数十パターンの配合を家族に振る舞っては感想を聞いた。飲食店を経営していた父、大吉さん（６０）らの助言で「高価でも口にしたい味」を求め、全国各地の生産現場に足を運び、高品質の材料を集めた。

清流が育んだ山口県岩国市の地酒、太陽の恵みが詰まった沖縄県産のアップルバナナ――。香川県産の伝統高級砂糖「和三盆」を混ぜると、上品な味わいに仕上がった。「雑味を減らしたい」と保存料は使っていないが、製造過程で高温で煮るため、半年間は品質を保持できるという。

昨年３月、地元に株式会社「ＩＴＡＤＡＫＩ」を創業し、ソースは「ＨＩＧＨ ＱＵＡＬＩＴＹ ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＢＢＱ ＳＡＵＣＥ 刃ＹＡＩＢＡ」と名付けた。「素材にこだわり抜き、研ぎ澄まされた味と品格を満喫してほしい」という思いを込めた。今年２月に東京で行われた「第３７回グルメショー春２０２５」でフード部門の審査員特別賞を受賞し、国内外の飲食店などから発注があり、滑り出しは好調だ。

山本さんは「世界に誇れる日本の調味料にしたい」と話している。ソースは「ＩＴＡＤＡＫＩ」のホームページ（https://itadaki-yaiba.com/）から購入できる。