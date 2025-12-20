「今日好き」村谷はるな、色白美脚際立つミニスカコーデでディズニー満喫「目を引く可愛さ」「小顔際立つ」の声
【モデルプレス＝2025/12/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが12月20日までに、自身のInstagramを更新。ミニスカートから美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳美女「目を引く可愛さ」ディズニーで輝く美脚
◆村谷はるな、ミニスカコーデでディズニー満喫
村谷は「クリスマスディズニー 今年はシーにも行けてしあわせ！」とコメント。ミニーマウスのファンキャップをかぶり、雪の結晶柄の白いニットにミニスカートを合わせたコーディネートを披露。スラリと美しい脚を際立たせた。
◆村谷はるなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「天使」「目を引く可愛さ」「小顔際立つ」「楽しそう」「センス抜群」「スタイル神」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
