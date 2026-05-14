【セブン-イレブン】では、旬の抹茶を堪能できる「新商品」が充実。おなじみのスイーツにも抹茶フレーバーが登場しており、新茶の季節にぴったりな和の味わいが楽しめます。今回は、抹茶好きの人、季節感のあるスイーツを求める人におすすめしたい、新作スイーツをまとめました。 またクオリティ上がった！？ ご褒美クッキー 「お店で焼いた」シリーズに新しく登場した「お店