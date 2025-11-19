秋篠宮家の次女・佳子さまは、11月15日に開幕した耳がきこえない・聞こえにくい人のための総合スポーツ大会である『デフリンピック』に先立ち、14日に開催された日本選手団の団結式に出席された。【写真】価格は約6万5000円!佳子さまが着用された鮮やかワンピース佳子さま着用のブランド広報がコメント「現在、佳子さまは『全日本ろうあ連盟』に非常勤嘱託職員としてお勤めです。手話を習得されていることは広く知られていますが