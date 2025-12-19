¡ÚMLB¡Û¸µ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼º¸ÏÓ¤ËàÈá·àá ¿·Å·ÃÏ¤È·ÀÌóÀ®Î©¤ÎÆü¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¢ªÇËÃÌ
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¤³¦¤ÏÈó¾ð¤À¡£¸µ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼º¸ÏÓ¤Çº£µ¨¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆÍÎÏ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×»±²¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤äÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ß¡¼¥ó¥º¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÉé½ý¡£Ë¿£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤È¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¿·Å·ÃÏ¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¿ôÆüÁ°¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÃÇÎö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Ì´¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ£³µåÃÄÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ë¡¢¥ß¡¼¥ó¥ºËÜ¿Í¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·ò¹¯¤Ê¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈáÄË¤Î¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î±¿Ì¿¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Ä¹ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç£Í£Ì£Â¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¥ß¡¼¥ó¥º¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î£±£¹Ç¯¤Ë£±£²¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£µ£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¤ò²Ì¤¿¤·Æ±Ç¯¤Îµå±ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¿·¿Í²¦ÅêÉ¼£²°Ì¡££²£±Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢°ì»þ¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ººÆ·ú¤Î¾ÝÄ§¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿Â¸ºß¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò£²ÅÙ·Ð¸³¡££²£²Ç¯°Ê¹ß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«£µ£²¥¤¥Ë¥ó¥°Í¾¤ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºò¥ª¥Õ¤Ë£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡¢Éü³è¤ò¿®¤¸¤¿¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ·ÀÌó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢º£¥ª¥Õ¤ËµåÃÄÂ¦¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤»¤º¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢º£¥ª¥Õ¤Î»Ô¾ì¤Ç¥ß¡¼¥ó¥º¤Ï¡ÖÄã¥ê¥¹¥¯¡¦¹â¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤ÎÀèÈ¯¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ë¤ï¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Ë¿µåÃÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢´°Á´Éü³è¤Ø¤ÎºÇ¸å¤ÎÈâ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯³«¤¤«¤±¤¿ÌðÀè¤ÎÂç»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎàºÇ°¤Î»´»öá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·Å·ÃÏ¤È¤Î·ÀÌó¤â¡Ö¾ÃÌÇ¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤Î£Å£Ó£Ð£Î¤Ï¡ÖÄ¹´ü´ü´Ö¡¢Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤ÈÉÔ²ÄÈò¡×¤ÈÊó¤¸¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ®¤ì¤¬°ì½Ö¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¡¼¤Î±¢¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¡×¤â¤Þ¤¿£Í£Ì£Â¤Î°ìÌÌ¤À¡£¥ß¡¼¥ó¥º¤ÎÈá·à¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤È¤Ï¤«¤Ê¤µ¤ò¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¯±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÄÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡½¡½¡££³£²ºÐº¸ÏÓ¤ÎÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëºÆµ¯¤Ø¤ÎÆ»¤¬ÀÅ¤«¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£