“ワゴンR愛”あふれる「こだわりポイント」とは

スズキは2025年12月15日、軽自動車「ワゴンR」のマイナーチェンジを実施。あわせて公式YouTubeチャンネルにて、歴代モデルの開発者たちによる対談動画を公開しました。この動画では、歴代全モデルで貫かれてきた“ある部分”へのこだわりについてもクローズアップされ、ネット上で話題となっています。

【動画で！】新型ワゴンR開発者「ヒンジドア愛」を語る！（5:35頃〜）

動画では1993年発売の初代ワゴンR以来、計6世代の開発を担当したエンジニア陣が集まり、対談を行いました。このなかで、現行型である6代目モデルのチーフエンジニアを務める竹中秀昭氏は、歴代の全車を通じて、“あえて”採用し続けてきた装備があると強調しました。

その装備とは、後席のヒンジ式ドアです。近年、背高タイプの軽自動車では、ヒンジドアよりも乗降性や取り回し性に優れる、スライドドアを備えたモデルが主流となりつつあります。

こうしたなかでも、ワゴンRが後席ヒンジドアを採用し続ける理由について、竹中氏は「開け閉めや乗り降りが素早くできるとか、（ドアの厚みを大きくとれるので）内側に収納ポケットやアームレストなどを設置できる」などの優位性を強調。また、ドアの前側に傘を立てて収納できる「アンブレラホルダー」など、ヒンジドアならではの独自装備もアピールしました。

さらに、同じく現行型の操安（操縦安定性）や乗り心地の開発を担当する関 泰典氏は、「スライドドアは開口面積がどうしても大きくなり、剛性が弱くなってしまうが、ヒンジドアはシンプルな構造で開口面積も小さい」と、走行性におけるメリットも指摘しました。

竹中氏によると、今回の改良モデルではヒンジドアの性能面の長所を活かしつつ、「車体パネルの接合に減衰接着剤を使用し、振動や騒音の低減も実現した」とのこと。「ワゴンRは“高品質な定番”としてアップデートし続けることが大事。これからも進化し続けなければならない」と意気込みました。

ネット上では、“ヒンジドア推し”の姿勢を貫くワゴンRの開発陣に、さまざまな反響が集まっています。「拘りがヒシヒシと伝わってくる」「なんでもスライドドアがいいわけじゃないよね」「スズキのワゴンRへの愛が、本気さが伝わってきてなんか嬉しい！」など、ファンの反応はおおむね好意的な模様です。

またワゴンRシリーズには、後席スライドドアを両側に備えた兄弟車「スマイル」も存在します。この点についても、「ヒンジドアの軽自動車の選択肢が少なくなったからこそ、そこがアピールポイントになってるんだろうな」「スライド派はスマイルへどうぞ！」などの投稿が寄せられており、ヒンジドアはむしろワゴンRの個性だと捉えている人々も多いようです。