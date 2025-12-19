y.u mobileは他のMVNO同様、キャリアメールが使えない？ 実際の使い勝手はどう？

y.u mobileに切り替えたらキャリアメールはどうなる？

節約 を考えて 格安SIM への乗り換えを検討する際、「キャリアメールが使えなくなるのでは？」と不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 たとえば、ドコモの「@docomo.ne.jp」やauの「@ezweb.ne.jp」、ソフトバンクの「@softbank.ne.jp」など、いわゆるキャリアメールは、通常そのままでは利用できなくなります。 この記事では、MVNOのひとつである「y.u mobile」に乗り換えた場合のメール事情や代替手段について解説します。

結論から言うと、各キャリアが提供するメールアドレス持ち運びオプションを利用すれば、現在使用中のキャリアメールを継続利用することができます。



・docomo「ドコモメール持ち運び」

・SoftBank「メールアドレス持ち運び」

・au「auメール持ち運び」

月額300円前後で利用できますので、キャリアメールを継続利用したい方はこちらのサービスを利用するとよいでしょう。連絡先の変更通知などの手間を省くことができて、乗り換え後も安心です。



GmailやYahoo!メールなど無料のメールサービスを活用しよう

キャリアメールにこだわりがない方やこの機会にフリーメールへの移行を考えている方はGmailやYahoo!メールなどがおすすめです。

これらのメールはスマホだけでなくパソコンからも利用でき、複数の端末で同期が可能です。さらに、キャリアを変更してもメールアドレスが変わらないというメリットがあります。

たとえばGmailは、Googleアカウントと紐づいているため、Androidスマホを使う場合にはそのままメール機能として利用できますし、iPhoneでもアプリを入れれば簡単に使用できます。

キャリアメールがないことで不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、オンラインサービスの利用や会員登録時など、現在では多くの場面でGmailやYahoo!メールをはじめとするフリーメールに対応しています。

また、LINEやSNSが普及したことで、そもそも「メール」を使う頻度自体が下がってきているのも事実です。

キャリアメールが使えないからと、格安SIMへの乗り換えを諦めていた方はぜひ上記を参考にしてみてください。



y.u mobileがおすすめの理由

格安SIMの中でもおすすめなのがy.u mobileです。y.u mobileには他社にはない特長がたくさんあります。たとえば、ギガの永久繰り越しや、1GBあたり120円の低価格なチャージ、動画配信サービスU-NEXTとのセットプラン、修理費用保険の付帯など。

以下にそれぞれ紹介していきます。



プランがシンプル！ U-NEXT付きも

最大の魅力は、料金プランがとてもわかりやすいこと。音声SIMなら月額1,070円（税込）で容量は5GB。「どれを選べばいいか分からない」「複雑なプランに戸惑う」ということがないので、格安SIMが初めての方でも安心して始められます。またU-NEXT（※）付きのプランがあるのもy.u mobileならでは。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービス。

現在のプランは図表1の通り。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データ SMS あり：932円・データ SMS なし：800円 5G B（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データ SMS あり：4,082円・データ SMS なし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

すでにU-NEXTを利用している方は、y.u mobileにすると圧倒的にお得になります。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXT付きプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。

さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



余ったギガは無期限で繰り越し。無駄なく使える安心感

y.u mobileの大きな特長のひとつが、「ギガの永久繰り越し」ができることです。使い切れなかったギガを翌月以降に無期限で繰り越せる仕組みがあります（最大100GBまで）。

ギガを使いきれずに消えてしまうというムダがないため、必要なときにしっかり使えて、無駄なくスマホを使い続けることができます。



y.u mobileでは、音声通話SIMを契約しているすべてのユーザーに対し、ユーザー負担0円の「修理費用保険」がつきます。 対象は、スマートフォンの破損や水没、全損、故障などで、年間最大3万円までの修理費用を補償してくれる仕組みです。

たとえば、スマホを落として画面が割れてしまったり、飲み物がかかって動かなくなったりといった、突然のトラブルにも対応。

しかも、特別な申し込みは不要で、契約中であれば自動的に保険が適用されるため、誰でも気軽に安心を得られます。スマホを長く大切に使いたい方や、修理費用の負担を抑えたい方にもうれしいサポートです。



通信エリアの広さ

y.u mobileは、株式会社NTTドコモのネットワークを利用しているため、通信エリアが広いというメリットがあります。（※1）ドコモは人口カバー率が高く、全国の人が生活しているエリアのほとんどで電波が届きます。

都市部だけでなく山間部や離島など地方でもつながりやすいので、通信エリアの面でも安心です。

※1 サービス利用可能エリアはNTTdocomoの「LTE」利用可能エリア（https://www.nttdocomo.co.jp/area/）に準じます。基地局から離れた地域や電波受信に障害となる建造物がある地域などでは、ご利用いただけないことがあります。



スマホの見直しと聞くと、「面倒くさそう」「よくわからない」というイメージを持つ方もいるかもしれません。しかしy.u mobileなら、申し込みに関する不安や疑問を「安心でんわ相談」でオペレーターの方に直接聞くことができます。

営業は行わず中立的な立場でアドバイスをすることを理念としているため、y.u mobileについてはもちろんのこと、現在利用しているスマホプランと比較して自分に合っているかの相談もできます。y.u mobile契約前でも相談することができますので、不安や疑問がある方はぜひ利用してみるとよいでしょう。



まとめ

キャリアメールが使えなくなることに不安を感じている方は、各キャリアの提供する「メールアドレス持ち運びオプション」を活用するとよいでしょう。

またこの機会にフリーメールへの切り替えを検討している方は、GmailやYahoo!メールがおすすめです。現在はフリーメールの普及やLINEなどの連絡手段の多様化により、キャリアメールが使えないことによる影響はごくわずかになりつつあります。

初めて格安SIMを検討している方は不安に感じるかもしれませんが、y.u mobileにはシンプルで選びやすい料金プラン（U-NEXT付き）やギガの永久繰り越し、修理費用保険の付帯、安心でんわ相談など、さまざまな魅力にあふれています。

「今のスマホ代、高すぎるかも」「そろそろ契約を見直したい」そう感じている方は、より経済的で使いやすいy.u mobileを選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

取扱店舗一覧はこちら

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

現在実施中のキャンペーンはこちら



出典

y.u mobile公式サイト

U-NEXT よくある質問

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー