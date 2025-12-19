【ワシントン＝向井ゆう子、北京＝吉永亜希子】米国のトランプ政権は１７日、台湾に対し、過去最大規模となる総額約１１１億ドル（約１兆７０００億円）に上る武器の売却を承認し、議会に通知したと発表した。

台湾への武器売却は１１月に続き、第２次トランプ政権では２度目となる。

売却されるのは高機動ロケット砲システム「ＨＩＭＡＲＳ（ハイマース）」８２基や、ハイマースから発射できる長射程地対地ミサイル「ＡＴＡＣＭＳ」４２０発、携行型対戦車ミサイル「ジャベリン」などだ。

売却される武器は、バイデン前政権がロシアの侵略を受けるウクライナに供与したものと重なる。中台の軍事バランスが圧倒的に中国が優位な中、台湾はウクライナにならって小型兵器で対抗する「非対称能力」の強化を急いでおり、今回の武器売却は能力構築を支援するものだ。

米政府は声明で「（台湾の）軍近代化と防衛能力の維持に向けた取り組みを支援することは、米国の安全保障上の利益に資する」と強調した。台湾外交部は声明で、謝意を示すとともに、「自衛の揺るぎない決意を示す」とした。

これに対し、中国外務省の郭嘉昆（グオジアクン）副報道局長は１８日の記者会見で、「台湾海峡の平和と安定を著しく破壊し、『台湾独立』分裂勢力に誤ったシグナルを送った」と強く反発した。「断固たる反対と強烈な非難」を表明し、対抗措置も示唆した。

トランプ政権は今月公表した「国家安全保障戦略」で、日本や台湾が位置する第１列島線の防衛に決意を示していた。今回の武器売却は、トランプ大統領が中国との貿易関係を重視する一方、日台への圧力を強める中国を軍事面でけん制する狙いがあるとみられる。