視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

エース探偵が調査した『キンタマを後ろから触られると恐い！？』は、新潟県の女性（36）から。今回、調査してもらいたいのは「２年前に結婚した36歳の夫は異常なのか？」という疑問だ。うちの夫は後ろから金玉を触られると、とても怖がる。突然ではなくて、分かっていても触ると飛び上がって逃げていく。正面からだと触っても全く平気で、むしろ喜んでいる。世の中の男性も皆、背後から触られると、そんなに怖がるのか？ それとも夫だけなのか？ とても気になる。しかし、さすがに私が他人様の金玉を触らせていただくわけにはいかない。こんなお願いを出来るのはナイトスクープしか思いつかない。どうか、他の方の金玉を背後から触って確かめてもらえないだろうか、というもの。

実際に、依頼者の夫の“玉ちゃん”を依頼者が後ろから触ると「刃物を向けられてるぐらいの怖さ」とビビりまくる。しかし、依頼者がエース探偵の“玉ちゃん”を後ろから触っても「全然怖くないですね」。果たして、どちらが異常なのか？ DNAに刻み込まれた何かがあるのか？ そこで、番組でおなじみの谷先生に来てもらうと、後ろからのタッチには「感じが違う」と証言。そこから、谷先生が外国人やプロレスラーたちの“玉ちゃん”を、後ろからタッチしていく…。

12月19日（金）夜11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、間寛平探偵が調査した『９歳の娘にキレイな三つ編みを』、せいや探偵の『全長３ｍのお化け自然薯』など、様々な依頼を解決した。